На Купянском направлении 508 раз россияне обстреляли позиции ВСУ – Череватый
На Купянском направлении россияне 14 раз задействовали боевую авиацию, сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости» спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
«Россияне живут с привязкой к разным датам. Почти год назад они потерпели поражение в Купянске. Сейчас они мечтают о каких-то минимальных достижениях на этом направлении. За эти сутки они пытались в районе Петропавловки, Синьковки и Первомайского на Купянском направлении штурмовати 12 раз наши позиции. Безуспешно. Они использовали все типы и калибры артиллерии, 508 раз обстреляли наши позиции, задействовали боевую авиацию и вертолеты 14 раз», — рассказал Череватый.
34 оккупантов уничтожили, еще 82 ранили. Также подвели новейший российский танк Т-90, уничтожили два миномета и блиндаж с бойцами.
Читайте также: На Купянщине количество пожаров из-за обстрелов увеличилось вдвое – ГСЧС
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Купянском направлении 508 раз россияне обстреляли позиции ВСУ – Череватый»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 20:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне 14 раз задействовали боевую авиацию, сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости» спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.".