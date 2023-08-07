На Купянском направлении 508 раз россияне обстреляли позиции ВСУ – Череватый

На Купянском направлении россияне 14 раз задействовали боевую авиацию, сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости» спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«Россияне живут с привязкой к разным датам. Почти год назад они потерпели поражение в Купянске. Сейчас они мечтают о каких-то минимальных достижениях на этом направлении. За эти сутки они пытались в районе Петропавловки, Синьковки и Первомайского на Купянском направлении штурмовати 12 раз наши позиции. Безуспешно. Они использовали все типы и калибры артиллерии, 508 раз обстреляли наши позиции, задействовали боевую авиацию и вертолеты 14 раз», — рассказал Череватый.

34 оккупантов уничтожили, еще 82 ранили. Также подвели новейший российский танк Т-90, уничтожили два миномета и блиндаж с бойцами.