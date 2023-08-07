Live
  • Пн 07.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

На Купянском направлении 508 раз россияне обстреляли позиции ВСУ – Череватый

Происшествия 20:09   07.08.2023
Оксана Якушко
На Купянском направлении 508 раз россияне обстреляли позиции ВСУ – Череватый

На Купянском направлении россияне 14 раз задействовали боевую авиацию, сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости» спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«Россияне живут с привязкой к разным датам. Почти год назад они потерпели поражение в Купянске. Сейчас они мечтают о каких-то минимальных достижениях на этом направлении. За эти сутки они пытались в районе Петропавловки, Синьковки и Первомайского на Купянском направлении штурмовати 12 раз наши позиции. Безуспешно. Они использовали все типы и калибры артиллерии, 508 раз обстреляли наши позиции, задействовали боевую авиацию и вертолеты 14 раз», — рассказал Череватый.

34 оккупантов уничтожили, еще 82 ранили. Также подвели новейший российский танк Т-90, уничтожили два миномета и блиндаж с бойцами.

Читайте также: На Купянщине количество пожаров из-за обстрелов увеличилось вдвое – ГСЧС

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
07.08.2023, 13:36
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
07.08.2023, 10:34
Обыски в ХОВА из-за закупки продуктов: подозрения в деле НАБУ до сих пор нет
Обыски в ХОВА из-за закупки продуктов: подозрения в деле НАБУ до сих пор нет
07.08.2023, 18:44
«Харьковчане подождут» — Ткач выяснил, где плавает яхта Ярославского
«Харьковчане подождут» — Ткач выяснил, где плавает яхта Ярославского
07.08.2023, 13:21
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
07.08.2023, 07:17
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
07.08.2023, 10:20

Новости по теме:

19:09
Россияне атаковали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
16:22
64-летний мужчина получил ранения из-за обстрела села на Купянщине
15:41
На Харьковщине утонул иностранец, еще одного мужчину ищут – ГСЧС о ЧП на воде
10:20
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
08:03
Наступление на Купянском направлении: ISW не нашел подтверждений успехов РФ

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Купянском направлении 508 раз россияне обстреляли позиции ВСУ – Череватый»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 20:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне 14 раз задействовали боевую авиацию, сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости» спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.".