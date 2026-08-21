Две фугасные авиабомбы, которые не сдетонировали, изъяли саперы на Харьковщине

Саперы ГСЧС изъяли две российские фугасные авиационные бомбы весом по 500 килограммов, которые упали и не сдетонировали возле домов на Харьковщине.

В ГСЧС Украины сообщили, что их после вражеского обстрела села Черкасская Лозовая обнаружили специалисты. Отмечается, что одна из бомб упала на приусадебный участок частного домовладения, второй — в 300 метрах от дома.

«Авиабомбы транспортировали на взрывную площадку и уничтожили контролируемым взрывом. К изъятию взрывоопасных предметов привлекли специалистов отделение инженерного сопровождения работ по разминированию и специальную технику», — добавили в ГСЧС.

Видео: ГСЧС Украины

Напомним, ранее в Харьковской области саперы изъяли несдетонированную боевую часть БпЛА типа «Герань-2», атаковавший одну из автозаправочных станций, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.