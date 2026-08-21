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Две фугасные авиабомбы, которые не сдетонировали, изъяли саперы на Харьковщине

Общество 14:47   21.08.2026
Виктория Яковенко
Две фугасные авиабомбы, которые не сдетонировали, изъяли саперы на Харьковщине

Саперы ГСЧС изъяли две российские фугасные авиационные бомбы весом по 500 килограммов, которые упали и не сдетонировали возле домов на Харьковщине.

В ГСЧС Украины сообщили, что их после вражеского обстрела села Черкасская Лозовая обнаружили специалисты. Отмечается, что одна из бомб упала на приусадебный участок частного домовладения, второй — в 300 метрах от дома.

«Авиабомбы транспортировали на взрывную площадку и уничтожили контролируемым взрывом. К изъятию взрывоопасных предметов привлекли специалистов отделение инженерного сопровождения работ по разминированию и специальную технику», — добавили в ГСЧС.

Видео: ГСЧС Украины

саперы уничтожили две бомбы на Харьковщине

саперы уничтожили две бомбы на Харьковщине

саперы уничтожили две бомбы на Харьковщине

саперы уничтожили две бомбы на Харьковщине

саперы уничтожили две бомбы на Харьковщине

Напомним, ранее в Харьковской области саперы изъяли несдетонированную боевую часть БпЛА типа «Герань-2», атаковавший одну из автозаправочных станций, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы ГСЧС изъяли две российские фугасные авиационные бомбы весом по 500 килограммов, которые упали и не сдетонировали возле домов на Харьковщине.".