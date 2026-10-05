Женщину спасли из-под завалов разрушенного дома после удара РФ по Чугуеву

Сегодня, 5 октября, оккупанты ударили реактивными боеприпасами по Чугуеву. Из-под завалов одного из домов спасатели деблокировали пострадавшую 60-летнюю женщину.

«Ее госпитализировали в лечебное учреждение. Также острую реакцию на стресс претерпел 41-летний мужчина», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Всего в результате атаки разрушены два частных дома в городе, добавили спасатели.

Напомним, 5 октября враг атаковал Чугуев. 60-летняя женщина получила ранения, у 41-летнего мужчины – острая реакция на стресс. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в городе повреждены четыре частных дома, детское заведение, два легковых автомобиля.