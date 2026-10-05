Live
  • Пн 05.10.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.99
  • EUR 50.53

Женщину спасли из-под завалов разрушенного дома после удара РФ по Чугуеву

Общество 16:06   05.10.2026
Виктория Яковенко
Женщину спасли из-под завалов разрушенного дома после удара РФ по Чугуеву

Сегодня, 5 октября, оккупанты ударили реактивными боеприпасами по Чугуеву. Из-под завалов одного из домов спасатели деблокировали пострадавшую 60-летнюю женщину.

«Ее госпитализировали в лечебное учреждение. Также острую реакцию на стресс претерпел 41-летний мужчина», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Всего в результате атаки разрушены два частных дома в городе, добавили спасатели.

удар по Чугуеву

удар по Чугуеву

Напомним, 5 октября враг атаковал Чугуев. 60-летняя женщина получила ранения, у 41-летнего мужчины – острая реакция на стресс. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в городе повреждены четыре частных дома, детское заведение, два легковых автомобиля.

Читайте также: Взрывы в Харькове: атака КАБов, три человека погибли (дополняется)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Взрывы в Харькове: атака КАБов, три человека погибли (дополняется)
Взрывы в Харькове: атака КАБов, три человека погибли (дополняется)
05.10.2026, 17:24
Новости Харькова — главное 5 октября: ночной удар, смертельные ДТП, атака КАБ
Новости Харькова — главное 5 октября: ночной удар, смертельные ДТП, атака КАБ
05.10.2026, 15:30
Последствия смертельного удара по Харькову показали в ГСЧС (фото)
Последствия смертельного удара по Харькову показали в ГСЧС (фото)
05.10.2026, 07:31
Шпиц Скай был в авто, где погиб мужчина: что с собакой после обстрела Харькова
Шпиц Скай был в авто, где погиб мужчина: что с собакой после обстрела Харькова
05.10.2026, 13:43
«Долой царя»: в Москве люди выходили на митинг, полиция задержала участников
«Долой царя»: в Москве люди выходили на митинг, полиция задержала участников
05.10.2026, 08:35
460 км Северского Донца — под оккупацией: что известно о качестве воды
460 км Северского Донца — под оккупацией: что известно о качестве воды
04.10.2026, 19:22

Новости по теме:

05.10.2026
Под завалами люди: Терехов — об обстреле Харькова КАБами
05.10.2026
Опасную находку обнаружили на Харьковщине фермеры: что обезвредили саперы
05.10.2026
Шпиц Скай был в авто, где погиб мужчина: что с собакой после обстрела Харькова
05.10.2026
СОУ уничтожили уже более 51% нефтеперерабатывающих мощностей в РФ
05.10.2026
Видео удара FPV-дрона по рынку в Дергачах показал Задоренко – бушевал пожар


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Женщину спасли из-под завалов разрушенного дома после удара РФ по Чугуеву», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 16:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 5 октября, оккупанты ударили реактивными боеприпасами по Чугуеву. Из-под завалов одного из домов спасатели деблокировали пострадавшую 60-летнюю женщину.".