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Жінку врятували з-під завалів зруйнованого будинку після удару РФ по Чугуєву

Суспільство 16:06   05.10.2026
Вікторія Яковенко
Жінку врятували з-під завалів зруйнованого будинку після удару РФ по Чугуєву

Сьогодні, 5 жовтня, окупанти вдарили реактивними боєприпасами по Чугуєву. З-під завалів одного з будинків рятувальники деблокували постраждалу 60-річну жінку.

“Її госпіталізували до лікувального закладу. Також гострої реакції на стрес зазнав 41-річний чоловік”, – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Загалом внаслідок атаки зруйновані два приватні оселі в місті, додали рятувальники.

удар по Чугуеву

удар по Чугуеву

Нагадаємо, 5 жовтня ворог атакував Чугуїв. 60-річна жінка зазнала поранень, у 41-річного чоловіка – гостра реакція на стрес. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в місті пошкоджені чотири приватні будинки, дитячий заклад, два легкові автомобілі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 16:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 5 жовтня, окупанти вдарили реактивними боєприпасами по Чугуєву. З-під завалів одного з будинків рятувальники деблокували постраждалу 60-річну жінку.".