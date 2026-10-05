Жінку врятували з-під завалів зруйнованого будинку після удару РФ по Чугуєву

Сьогодні, 5 жовтня, окупанти вдарили реактивними боєприпасами по Чугуєву. З-під завалів одного з будинків рятувальники деблокували постраждалу 60-річну жінку.

“Її госпіталізували до лікувального закладу. Також гострої реакції на стрес зазнав 41-річний чоловік”, – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Загалом внаслідок атаки зруйновані два приватні оселі в місті, додали рятувальники.

Нагадаємо, 5 жовтня ворог атакував Чугуїв. 60-річна жінка зазнала поранень, у 41-річного чоловіка – гостра реакція на стрес. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в місті пошкоджені чотири приватні будинки, дитячий заклад, два легкові автомобілі.