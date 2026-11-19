У Харкові вже почали встановлювати інсталяції до Нового року. Так, на майдані Конституції вже з’явилися штучні ялинки.

Живі дерева до Нового року у Харкові не встановлюють уже багато років. А ось альтернатива їм – ялинкові інсталяції починають з’являтися у різних районах міста напередодні свята. Харків’яни діляться у соцмережах фото новорічної підготовки.

Також новорічну красуню встановлюють на “Стрілці”. Поруч із ялинкою монтують і казкових персонажів.

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Нагадаємо, магазини Харкова вже заполонив новорічний декор: що скільки коштує (фото).