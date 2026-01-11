Live

Новорічну ялинку можна не викидати, а віддати тваринам з екопарку (відео)

Суспільство 17:37   11.01.2026
Не викидати хвойні дерева після різдвяно-новорічних свят, а приносити їх для тварин закликають харків’ян в екопарку.

«Зараз парк приймає ялинки, і для наших мешканців це не декор, а справжнє зимове частування. Кізочки, олені, альпаки та інші копитні із задоволенням гризуть хвою та досліджують гілочки. До речі, зелене дерево містить корисні речовини, тож це не просто смаколик, а важлива частина раціону для тварин», — зазначають у пресслужбі екопарку.

А ще ялинки стають затишним укриттям для невеликих птахів. У густих гілках їм зручно ховатися від вітру та холоду, відпочивати та облаштовувати собі тимчасові укриття. Тому святкові дерева приносять користь не лише копитним, а й птахам, які зимують у парку.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, живих ялинок в Україні рубають і купують дедалі менше. 66 тисяч хвойних дерев виростили до зимових свят у державних лісництвах Харківської області. А загалом по країні – 991 тисячу, що на 8% менше, ніж торік.

Читайте також: Що з тигренятами з екопарку під Харковом після удару КАБом (відео)

