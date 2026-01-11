Новогоднюю елку можно не выбрасывать, а отдать животным из экопарка (видео)

Не выбрасывать хвойные деревья после рождественско-новогодних праздников, а приносить их для животных призывают харьковчан в экопарке.

«Сейчас парк принимает елки, и для наших обитателей это не декор, а настоящее зимнее угощение. Козы, олени, альпаки и другие копытные с удовольствием грызут хвою и исследуют веточки. Кстати, зеленое дерево содержит полезные вещества, поэтому это не просто лакомство, а важная часть рациона для животных», — отмечают в пресс-службе экопарка.

А еще елки становятся уютным укрытием для небольших птиц. В густых ветвях им удобно прятаться от ветра и холода, отдыхать и обустраивать себе временные укрытия. Поэтому праздничные деревья приносят пользу не только копытным, но и птицам, которые зимуют в парке.

Видео: пресс-служба экопарка

Как сообщала МГ «Объектив», живых елок в Украине рубят и покупают все меньше. 66 тысяч хвойных деревьев вырастили к зимним праздникам в государственных лесничествах Харьковской области. А всего по стране — 991 тысячу, что на 8% меньше, чем в прошлом году.