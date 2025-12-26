Live

Срезал около 60 елок в Харькове: полиция открыла дело

Общество 16:45   26.12.2025
Виктория Яковенко
Срезал около 60 елок в Харькове: полиция открыла дело Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковские правоохранители возбудили уголовное производство по факту незаконной вырубки елок.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 51-летний горожанин без соответствующих разрешительных документов срезал около 60 хвойных деревьев в Основянском районе.

В ходе осмотра места происшествия копы обнаружили спиленные деревья и зафиксировали доказательства незаконной деятельности.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до трех лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас правоохранители устанавливают размер нанесенного окружающей среде ущерба.

В полиции напомнили, что за незаконную порубку леса законом предусмотрена ответственность. Поэтому призывают граждан соблюдать требования природоохранного законодательства.

Автор: Виктория Яковенко
