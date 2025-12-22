Безопасна ли новогодняя елка: харьковчанам дали советы, как не допустить беды

Правила безопасной установки и использования новогодней елки напомнили харьковчанам в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Елка создает настроение, но в то же время может стать источником опасности, отмечают спасатели. Чтобы праздники прошли без чрезвычайных ситуаций, следует соблюдать следующие правила:

используйте только сертифицированные электрогирлянды

устанавливайте елку подальше от обогревателей и мебели

не украшайте дерево свечами и бенгальскими огнями

следите за детьми возле елки

выключайте гирлянды, выходя из дома или перед сном

«Пусть праздники будут теплыми, светлыми и безопасными. Берегите себя и своих близких», — призывают чрезвычайники.

Как сообщала МГ «Объектив», первые елочные базары открылись в Харькове в конце ноября — начале декабря. Продавцы уверяли, что цены в сравнении с прошлым годом не повышали, а некоторые — что даже снизили. Традиционно, самыми дешевыми являются наборные елки из хвойных веточек, за них просят от 300 гривен. Самые дорогие — импортные пихты Нордмана, стоимость деревца может достигать 6 тысяч гривен. Сосна обыкновенная и крымская примерно по одной цене — от 400 гривен за 1,5 метра, и от 900 — за 2 метра. Есть деревца и в горшках.