Елочные базары открылись в Харькове: цены — от 300 до 6000 гривен (видео)

Первые елочные базары открылись в Харькове на Конном и Сумском рынках. Продавцы уверяют, что цены в сравнении с прошлым годом не повышали, а некоторые — что даже снизили. Пока что. Прогнозируют: вырастет спрос — вырастут и цены. Традиционно, самыми дешевыми являются наборные елки из хвойных веточек, за них просят от 300 гривен. Самые дорогие — импортные пихты Нордмана, стоимость деревца может достигать 6 тысяч гривен. Сосна обыкновенная и крымская примерно по одной цене — от 400 гривен за 1,5 метра, и от 900 — за 2 метра. Есть деревца и в горшках. Со всем ассортиментом можно ознакомиться в репортаже МГ «Объектив».

Роман Шкурко, предприниматель

Мы 20 лет этим занимаемся, и 20 лет мы слышим, что «искусственная елка более экологична», которая 200-300 лет разлагается в природе. «Елку живую рубят вандалы». Никто не понимает, что ее для этого и выращивают, чтобы срубить. Это как говорить, что картошку есть не надо, потому что ей больно.

День Святого Николая и Рождество Украина, перешедшая на новый календарь праздников, уже третий год отмечает на 13 дней раньше. Елочный рынок отреагировал.

Роман Шкурко, предприниматель

Теперь продажи стартуют раньше — с 1 декабря, а в прошлые годы они были с 15 декабря.

Роман продает елки на Конном рынке. Имел собственный питомник в Старом Салтове, но в начале полномасштабной войны он сгорел в результате «прилета». Из-за такого опыта не задумывается о восстановлении не только в Харьковской области, но и в целом в Украине. Поэтому теперь только заказывает товар у других.

Роман Шкурко, предприниматель

У нас и Черновицкая, это наборные икебаны. И сосна обыкновенная, это Полтавщина, Кобеляки. Есть еще импорт, это Дания. Поставщики цены не подняли, поэтому и мы не поднимаем цены. А так питомники, к сожалению, начинают закрываться, потому что нет спроса. В Харьковской области был в Берестине питомник, более 30 лет дед Михаил занимался. Вот, говорит, что следующий год последний, он закрывается.

Из-за меньшего спроса Роман в этом году заказал на 10% меньше деревьев. Предприниматель подчеркивает: елки из частных питомников не следует путать с теми, что из лесхозов.

Роман Шкурко, предприниматель

В лесхозе елка стоит дешевле, потому что это осветление леса. Ее никто не стрижет, чтобы она была красивой. Поэтому елка из питомников изначально стоит дороже.

Роман показывает свои деревца. Сосна обыкновенная и сосна крымская высотой 1,5 метра стоят 500-600 гривен, около 2 метров — 1000-1200. Елки в горшке — 2500-4000.

Елена, выбирает елку

Вообще хотелось елочку в горшке, потому что ее можно посадить повторно. Немного мне жалко такие елки брать, которые уже срублены, выбрасывать. Настроение хочется себе создавать самому, потому что настроение не очень. Надо немного новогодний дух этот подкреплять елками.

Самый бюджетный вариант — елка, собранная из веточек.

Владимир Голуб, продавец елок

Самая маленькая елка стоит 300 гривен. Военным у нас скидка — 50 гривен. Это мои зеленые красавицы. Я с ними общаюсь. Я люблю эту работу. Людям приносить хоть какую-то частичку праздничного настроения. Это самая большая, стоит 700 гривен.

Единственное, что в сравнении с прошлым годом подорожало на площадке Романа, — это импортные пихты Нордмана из Дании.

Роман Шкурко, предприниматель

Потому что там большая логистика и там питомники подняли цену тоже. Она в среднем где-то на 500 гривен дороже получается. Она стартует где-то от 1500 гривен и до 6000 гривен за самые высокие трехметровые деревья.

На другой площадке, также на Конном рынке, полутораметровая сосна обыкновенная стоит 400 гривен, под два метра — 600. Продавец уверяет: цены у них пока даже ниже, чем в прошлом году.

Виктор, продавец елок

— Да может на 8-10-12%. Сейчас у нас так, елки дешевле.

— Но ближе к Новому году?

— Скорее всего, будут подниматься цены. Как люди пойдут. Скорее всего, повысятся максимум на 5%.

В центре традиционно работает площадка возле Сумского рынка.

Татьяна Мельник, предприниматель

Продаю елки уже, наверное, 40-50 лет. Да, сейчас в ноябре начинается уже торговля елками, и покупатели идут и покупают.

Инна, покупатель

— Купила ветки сосны. Побольше, поменьше. На 500 гривен. Мне хватит.

— Нужен сейчас праздник?

— Я думаю, кто как чувствует. Кому-то нужно, а кому-то нет. Я планирую, чтобы хоть немного развеяться.

Татьяна Мельник, предприниматель

— Наша украинская крымская сосна. Не потому, что она из Крыма привезена. Это просто такой сорт. В нашем питомнике харьковском выращена. Такая стоит 800-900 гривен. Лучше всего ей срезать ствол. И, наверное, хорошо поставить в подставку с водой. А вообще, сосна стоит долго и так.

— Что лучше, песок или вода?

— Лучше всего вода, а в песок — немного подливать, чтобы он был влажным.

Самая дорогая на Сумском рынке также импортная пихта Нордмана. Цену называют от 2000 до 6000 гривен.

Импортная ель европейская — от 2000 до 3000. Хвойные деревца в горшках — от 1500 до 3000. Чтобы высокие температуры не погубили живую красавицу в горшке, в помещении ее советуют держать не более двух недель.

Татьяна Мельник, предприниматель

Дорогие, родные украинцы, наши харьковчане! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!