Сколько стоят елки в Харькове: за год цены выросли на 15-20% — мэрия

В Харькове уже полноценно заработали 54 площадки по продаже елок, передают в пресс-службе горсовета.

Также елки продаются на территории некоторых рынков, добавили в мэрии. Отмечается, что в ассортименте представлены сосны, ели, а также композиции и венки из веток.

По данным горсовета, сосна в зависимости от размера стоит в среднем 500-1500 грн, ель – 1000-4000 грн, елка в горшке – от 4000 грн. Стоимость наборной елки на подставке составляет 250-300 грн.

«По сравнению с предновогодним периодом прошлого года цены на елки выросли в среднем на 15-20%», — отметили в мэрии.

Напомним, искусственные елки значительно подорожали в Харькове. Цены на них за год выросли на 30-40%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного департаментом админуслуг и потребительским рынком городского совета. Самая низкая цена на искусственную елку высотой 60 см без декора сейчас 250 гривен. Самая дорогая из обнаруженных искусственных конструкций стоит 18 тысяч. Средние цены на обычного размера елки – от 2 до 6 тысяч гривен.