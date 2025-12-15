Скільки коштують ялинки в Харкові: за рік ціни зросли на 15-20% – мерія

Live

Суспільство 14:45   15.12.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові вже повноцінно запрацювали 54 майданчики з продажу ялинок, інформують у пресслужбі міськради.

Також ялинки продаються на території деяких ринків, додали у мерії. Зазначається, що в асортименті представлені сосни, ялини, а також композиції та вінки з гілок.

За даними міськради, сосна залежно від розміру коштує в середньому 500-1500 грн, ялина – 1000-4000 грн, ялинка в горщику – від 4000 грн. Вартість набірної ялинки на підставці становить 250-300 грн.

«Порівняно з передноворічним періодом минулого року ціни на ялинки зросли в середньому на 15-20%», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, штучні ялинки значно подорожчали в Харкові. Ціни на них за рік зросли на 30 – 40%. Про це свідчать дані моніторингу, який провів департамент адмінпослуг і споживчого ринку міської ради. Найменша ціна на штучну ялинку висотою 60 см без декору наразі 250 гривень. Найдорожча з виявлених штучних конструкцій коштує 18 тисяч. Середні ж ціни на звичайного розміру ялинки – від 2 до 6 тисяч гривень.

Читайте також: Ялинкові базари відкрилися в Харкові: ціни – від 300 до 6000 гривень (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
