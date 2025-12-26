Зрізав близько 60 ялинок в Харкові: поліція відкрила справу

Харківські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки ялинок.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 51-річний містянин без відповідних дозвільних документів зрізав близько 60 хвойних дерев в Основ’янському районі.

Під час огляду місця події копи виявили спиляні дерева та зафіксували докази незаконної діяльності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють розмір завданих довкіллю збитків.

У поліції нагадали, що за незаконну порубку лісу законом передбачена відповідальність. Тож закликають громадян дотримуватися вимог природоохоронного законодавства.