Інцидент зі “швидкою”, нюанс про Куп’янськ – підсумки 29 грудня
Росіяни знову брешуть про свої “перемоги” в Куп’янську, проте цього разу брехня настільки недолуга, що на деякі “нюанси” звернули увагу навіть «зет-блогери», у Харкові водій перешкоджав проїзду “швидкої”, підліток травмувався на гірці на Каскаді, стало відомо, якою буде погода на Новий рік. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 29 грудня.
Відео з відступом із Куп’янська Міноборони РФ показало, як успіх
Нове «загострення» брехні про Куп’янськ сталося в російського Міністерства оборони. Командування окупантів видало на-гора порцію відео, намагаючись довести присутність своїх військових у місті. Але є нюанс. На нього звернули увагу навіть «зет-блогери». А пояснив Центр протидії дезінформації при РНБО. Виявилося, що на кадрах, знятих із дрона, група російських військових, знаходячись на околицях Куп’янська… виходить із міста. «Тобто міноборони рф видає відступ групи росіян з Куп’янська як доказ його захоплення», – прокоментували в ЦПД. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов тим часом назвав заяви російського міністерства «дуже смішними».
Водій не пропускав «швидку» в Харкові та ще й лаявся на медиків
Про «неприпустиму ситуацію», що сталася з бригадою «швидкої» в Харкові, заявили в Центрі екстреної допомоги. У фейсбуці медики опублікували відео, де водій легковика різко здає назад, очевидно висловлюючи невдоволення. Ці кадри в Центрі прокоментували так: “Автомобіль перешкоджав проїзду спецтранспорту. На законне прохання бригади дати дорогу водій відреагував агресивно — лунала нецензурна лайка та погрози”. Медики наголосили, що в їхній роботі кожна хвилина має значення. Судячи з адреси відділення, куди їхала «швидка», інцидент стався на ХТЗ.
Підліток травмувався на гірці на Каскаді
Небезпечна гірка в Харкові. Підліток травмувався, катаючись на льодянці на Каскаді. Навколо крутої гірки, з якої спуск відбувається на значній швидкості, знаходяться дерева. В одне з них і влетів потерпілий. Кадри поширив міський телеграм-канал «Харків шістнадцять п’ятдесят чотири». Підписники, які надіслали відео, попередили: використання цієї гірки небезпечне. При цьому людей там чимало.
Індекс еспресо: за рік чашка кави в Харкові здорожчала з 34 до 41 грн
Індекс еспресо. За рік чашка кави в Харкові здорожчала з тридцяти чотирьох до сорока однієї гривні. Про це повідомив сервіс «Опендатабот». За даними аналітиків, сорок одна гривня – це середня ціна по Україні. За рік вона зросла на сімнадцять відсотків. Найдорожча кава на Львівщині: сорок сім за еспресо.
На Новий рік будемо зі снігом
Новий рік у Харкові буде сніжним і морозним. Святковий прогноз повідомив регіональний центр із гідрометеорології. За даними синоптиків, сніжитиме більшою чи меншою мірою всі найближчі дні. Мороз стане міцнішим: у новорічну ніч до мінус дванадцяти на Харківщині. Така тенденція зберігатиметься до ночі другого січня. А от уже третього може початися відлига – в прогнозі від одного морозу до чотирьох тепла удень.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: бои, елки, підліток, скорая помощь, фронт, Харків;
