Інцидент зі “швидкою”, нюанс про Куп’янськ – підсумки 29 грудня

Росіяни знову брешуть про свої “перемоги” в Куп’янську, проте цього разу брехня настільки недолуга, що на деякі “нюанси” звернули увагу навіть «зет-блогери», у Харкові водій перешкоджав проїзду “швидкої”, підліток травмувався на гірці на Каскаді, стало відомо, якою буде погода на Новий рік. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 29 грудня.

Нове «загострення» брехні про Куп’янськ сталося в російського Міністерства оборони. Командування окупантів видало на-гора порцію відео, намагаючись довести присутність своїх військових у місті. Але є нюанс. На нього звернули увагу навіть «зет-блогери». А пояснив Центр протидії дезінформації при РНБО. Виявилося, що на кадрах, знятих із дрона, група російських військових, знаходячись на околицях Куп’янська… виходить із міста. «Тобто міноборони рф видає відступ групи росіян з Куп’янська як доказ його захоплення», – прокоментували в ЦПД. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов тим часом назвав заяви російського міністерства «дуже смішними».

Про «неприпустиму ситуацію», що сталася з бригадою «швидкої» в Харкові, заявили в Центрі екстреної допомоги. У фейсбуці медики опублікували відео, де водій легковика різко здає назад, очевидно висловлюючи невдоволення. Ці кадри в Центрі прокоментували так: “Автомобіль перешкоджав проїзду спецтранспорту. На законне прохання бригади дати дорогу водій відреагував агресивно — лунала нецензурна лайка та погрози”. Медики наголосили, що в їхній роботі кожна хвилина має значення. Судячи з адреси відділення, куди їхала «швидка», інцидент стався на ХТЗ.

Небезпечна гірка в Харкові. Підліток травмувався, катаючись на льодянці на Каскаді. Навколо крутої гірки, з якої спуск відбувається на значній швидкості, знаходяться дерева. В одне з них і влетів потерпілий. Кадри поширив міський телеграм-канал «Харків шістнадцять п’ятдесят чотири». Підписники, які надіслали відео, попередили: використання цієї гірки небезпечне. При цьому людей там чимало.

Індекс еспресо. За рік чашка кави в Харкові здорожчала з тридцяти чотирьох до сорока однієї гривні. Про це повідомив сервіс «Опендатабот». За даними аналітиків, сорок одна гривня – це середня ціна по Україні. За рік вона зросла на сімнадцять відсотків. Найдорожча кава на Львівщині: сорок сім за еспресо.

Новий рік у Харкові буде сніжним і морозним. Святковий прогноз повідомив регіональний центр із гідрометеорології. За даними синоптиків, сніжитиме більшою чи меншою мірою всі найближчі дні. Мороз стане міцнішим: у новорічну ніч до мінус дванадцяти на Харківщині. Така тенденція зберігатиметься до ночі другого січня. А от уже третього може початися відлига – в прогнозі від одного морозу до чотирьох тепла удень.

