Без феєрверків, петард та салютів: яке покарання чекає за їх використання

Суспільство 18:56   29.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Міністерстві юстиції України нагадують, що під час війни заборонено використовувати більшість видів піротехніки. А за порушення закону – передбачена кримінальна відповідальність та штрафи. 

Так під забороною: салюти, феєрверки та петарди класів F2, F3 та F4.

Натомість дозволено використовувати: бенгальські вогні, хлопавки, феєрверки-свічки та фонтани (клас F1). Проте їх не можна продавати дітям віком до 16 років.

На порушників чекає наступне:

  • штрафи за порушення тиші;
  • кримінальна відповідальність за хуліганство — штрафи, пробаційний нагляд або обмеження волі;
  • відповідальність для продавців — штрафи та конфіскація піротехніки.

При цьому за дітей віком до 16 років відповідальність несуть батьки. Після цього віку любителі піротехніки відповідають на загальних підставах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
