Без феєрверків, петард та салютів: яке покарання чекає за їх використання
У Міністерстві юстиції України нагадують, що під час війни заборонено використовувати більшість видів піротехніки. А за порушення закону – передбачена кримінальна відповідальність та штрафи.
Так під забороною: салюти, феєрверки та петарди класів F2, F3 та F4.
Натомість дозволено використовувати: бенгальські вогні, хлопавки, феєрверки-свічки та фонтани (клас F1). Проте їх не можна продавати дітям віком до 16 років.
На порушників чекає наступне:
- штрафи за порушення тиші;
- кримінальна відповідальність за хуліганство — штрафи, пробаційний нагляд або обмеження волі;
- відповідальність для продавців — штрафи та конфіскація піротехніки.
При цьому за дітей віком до 16 років відповідальність несуть батьки. Після цього віку любителі піротехніки відповідають на загальних підставах.
