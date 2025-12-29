Без феєрверків, петард та салютів: яке покарання чекає за їх використання

У Міністерстві юстиції України нагадують, що під час війни заборонено використовувати більшість видів піротехніки. А за порушення закону – передбачена кримінальна відповідальність та штрафи.

Так під забороною: салюти, феєрверки та петарди класів F2, F3 та F4.

Натомість дозволено використовувати: бенгальські вогні, хлопавки, феєрверки-свічки та фонтани (клас F1). Проте їх не можна продавати дітям віком до 16 років.

На порушників чекає наступне:

штрафи за порушення тиші;

кримінальна відповідальність за хуліганство — штрафи, пробаційний нагляд або обмеження волі;

відповідальність для продавців — штрафи та конфіскація піротехніки.

При цьому за дітей віком до 16 років відповідальність несуть батьки. Після цього віку любителі піротехніки відповідають на загальних підставах.