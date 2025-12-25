“Вони не забуті”: копи привітали з Різдвом сім’ї загиблих побратимів
З Різдвом Христовим і прийдешнім Новим Роком співробітники ГУ Нацполіції в Харківській області привітали родини загиблих і зниклих безвісти колег.
Керівники батальйону поліції особливого призначення передали подарунки дітям і вдовам побратимів, а також подякували за мужність і силу, завдяки яким вони не впадають у відчай і тримаються в такий непростий час.
“Правоохоронці наголосили, що пам’ять про загиблих колег назавжди залишиться в серцях особового складу, а родини героїв ніколи не залишаться наодинці зі своїм болем. Підтримка, турбота та увага до близьких поліцейських, які віддали життя за безпеку держави, є спільним обов’язком і справою честі для всього колективу”, – пишуть у поліції.
І додали, що бійці та їхні родини не забуті – вони назавжди залишаться частиною великої поліцейської родини.
