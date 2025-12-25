Live

“Вони не забуті”: копи привітали з Різдвом сім’ї загиблих побратимів

Суспільство 11:52   25.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Вони не забуті”: копи привітали з Різдвом сім’ї загиблих побратимів

З Різдвом Христовим і прийдешнім Новим Роком співробітники ГУ Нацполіції в Харківській області привітали родини загиблих і зниклих безвісти колег. 

Керівники батальйону поліції особливого призначення передали подарунки дітям і вдовам побратимів, а також подякували за мужність і силу, завдяки яким вони не впадають у відчай і тримаються в такий непростий час.

“Правоохоронці наголосили, що пам’ять про загиблих колег назавжди залишиться в серцях особового складу, а родини героїв ніколи не залишаться наодинці зі своїм болем. Підтримка, турбота та увага до близьких поліцейських, які віддали життя за безпеку держави, є спільним обов’язком і справою честі для всього колективу”, – пишуть у поліції.

І додали, що бійці та їхні родини не забуті – вони назавжди залишаться частиною великої поліцейської родини.

Читайте також: На смерть збив пенсіонерку: поліція розшукує свідків ДТП у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Скільки домів постраждало у Харкові з початку вторгнення: Терехов назвав цифру
Скільки домів постраждало у Харкові з початку вторгнення: Терехов назвав цифру
25.12.2025, 13:06
“Робимо все, щоб відновити теплопостачання” – мер про удари по котельнях
“Робимо все, щоб відновити теплопостачання” – мер про удари по котельнях
25.12.2025, 10:02
На смерть збив пенсіонерку: поліція розшукує свідків ДТП у Харкові
На смерть збив пенсіонерку: поліція розшукує свідків ДТП у Харкові
25.12.2025, 09:43
Нічні авіаудари по Дергачах – “прилетіло” по енергооб’єкту (фото)
Нічні авіаудари по Дергачах – “прилетіло” по енергооб’єкту (фото)
25.12.2025, 11:13
«Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК
«Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК
25.12.2025, 12:05
Новини Харкова — головне за 25 грудня: просування РФ, удари по регіону
Новини Харкова — головне за 25 грудня: просування РФ, удари по регіону
25.12.2025, 11:20

Новини за темою:

24.12.2025
У 28 храмах Харківщини пройдуть різдвяні служби: копи чергуватимуть
24.12.2025
«ДТП влаштував посадовець МВС у Харкові» – поліція спростувала інформацію
23.12.2025
Вдарив поліцейського на Харківщині: чоловіку вручили підозру
23.12.2025
Жителів Куп’янщини евакуювали разом із американським бізнесменом Баффетом
22.12.2025
Йшла без взуття: поліцейські допомогли пенсіонерці на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Вони не забуті”: копи привітали з Різдвом сім’ї загиблих побратимів», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2025 в 11:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З Різдвом Христовим і прийдешнім Новим Роком співробітники ГУ Нацполіції в Харківській області привітали родини загиблих і зниклих безвісти колег. ".