На смерть збив пенсіонерку: поліція розшукує свідків ДТП у Харкові
ДТП сталася ще на початку грудня, уточнили в ГУ Нацполіції у Харківській області.
Трагедія сталася 2 грудня близько 15:50 на Олександрівському проспекті в районі будинку № 114.
“Водій автомобіля ВАЗ 21099 скоїв наїзд на 77-річну жінку-пішохода. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де через кілька днів вона померла“, – передають копи.
Проте за кілька днів потерпіла померла у лікарні. Наразі копи проводять розслідування.
“Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефонами: 066-23-00-745 або до кабінету № 3 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22“, – додали правоохоронці.
