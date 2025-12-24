Ще три багатоповерхові житлові будинки знесуть у Харкові: мерія назвала адреси
У Харкові мають демонтувати ще три багатоквартирні будинки, які зазнали значних пошкоджень внаслідок обстрілів.
Перелік аварійно-небезпечних об’єктів 24 грудня затвердив виконавчий комітет міської ради, інформує пресслужба мерії.
Йдеться про будинки за адресами: вул. Воложанівська, 43-г (Новобаварський район), вул. Горяївська, 9 (Немишлянський район) і вул. Генерала Удовиченка, 85 (Київський район).
Як повідомили у департаменті житлово-комунального господарства, ці об’єкти мають пошкодження опорних та огороджувальних конструкцій, які свідчать про можливість аварійного обвалення. Ступінь пошкодження будівель – понад 81%.
Як раніше інформувала МГ “Об’єктив”, у червні, за даними мера Ігоря Терехова, демонтажу в Харкові підлягали 30 багатоповерхівок, які потрапили під обстріли РФ і не підлягають відновленню.
Читайте також: Зносити будинки в Харкові допомагають японці та корейці — Терехов (відео)
