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Людина впала на рейки в метро Харкова: станція «Академіка Павлова» закрита

Події 20:39   27.08.2024
Олена Нагорна
Людина впала на рейки в метро Харкова: станція «Академіка Павлова» закрита Ілюстративне фото

На станції метро «Академіка Павлова» людина впала на рейки, повідомили у Харківській міськраді.

Що спричинило падіння пасажира – зараз з’ясовують на місці події.

Як уточнили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”, рух поїздів Салтівською лінією тимчасово виконується на ділянці від станції «Історичний музей» до станції «Академіка Барабашова» та у зворотному напрямку. Станція «Академіка Павлова» тимчасово закрита.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 20:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро «Академіка Павлова» людина впала на рейки, повідомили у Харківській міськраді.".