Людина впала на рейки в метро Харкова: станція «Академіка Павлова» закрита
Ілюстративне фото
На станції метро «Академіка Павлова» людина впала на рейки, повідомили у Харківській міськраді.
Що спричинило падіння пасажира – зараз з’ясовують на місці події.
Як уточнили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”, рух поїздів Салтівською лінією тимчасово виконується на ділянці від станції «Історичний музей» до станції «Академіка Барабашова» та у зворотному напрямку. Станція «Академіка Павлова» тимчасово закрита.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: городской совет, КП "Харьковский метрополитен", Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 20:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро «Академіка Павлова» людина впала на рейки, повідомили у Харківській міськраді.".