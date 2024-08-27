Людина впала на рейки в метро Харкова: станція «Академіка Павлова» закрита

На станції метро «Академіка Павлова» людина впала на рейки, повідомили у Харківській міськраді.

Що спричинило падіння пасажира – зараз з’ясовують на місці події.

Як уточнили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”, рух поїздів Салтівською лінією тимчасово виконується на ділянці від станції «Історичний музей» до станції «Академіка Барабашова» та у зворотному напрямку. Станція «Академіка Павлова» тимчасово закрита.