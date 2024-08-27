Человек упал на рельсы в метро Харькова: станция «Академика Павлова» закрыта

На станции метро «Академика Павлова» человек упал на рельсы, сообщили в Харьковском горсовете.

Что стало причиной падения человека — сейчас выясняют на месте происшествия.

Как уточнили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен», движение поездов по Салтовской линии временно выполняется на участке от станции «Исторический музей» до станции «Академика Барабашова» и в обратном направлении. Станция «Академика Павлова» временно закрыта.