Человек упал на рельсы в метро Харькова: станция «Академика Павлова» закрыта
Иллюстративное фото
На станции метро «Академика Павлова» человек упал на рельсы, сообщили в Харьковском горсовете.
Что стало причиной падения человека — сейчас выясняют на месте происшествия.
Как уточнили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен», движение поездов по Салтовской линии временно выполняется на участке от станции «Исторический музей» до станции «Академика Барабашова» и в обратном направлении. Станция «Академика Павлова» временно закрыта.
Читайте также: Три станции метро и 48 улиц в Харькове деколонизировал Синегубов (документ)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: городской совет, КП "Харьковский метрополитен", Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Человек упал на рельсы в метро Харькова: станция «Академика Павлова» закрыта»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 20:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Академика Павлова» человек упал на рельсы — движение поездов по Салтовской линии приостановили, сообщили в Харьковском горсовете.".