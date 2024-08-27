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Человек упал на рельсы в метро Харькова: станция «Академика Павлова» закрыта

Происшествия 20:39   27.08.2024
Елена Нагорная
Человек упал на рельсы в метро Харькова: станция «Академика Павлова» закрыта Иллюстративное фото

На станции метро «Академика Павлова» человек упал на рельсы, сообщили в Харьковском горсовете.

Что стало причиной падения человека — сейчас выясняют на месте происшествия.

Как уточнили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен», движение поездов по Салтовской линии временно выполняется на участке от станции «Исторический музей» до станции «Академика Барабашова» и в обратном направлении. Станция «Академика Павлова» временно закрыта.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 20:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Академика Павлова» человек упал на рельсы — движение поездов по Салтовской линии приостановили, сообщили в Харьковском горсовете.".