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Три станции метро и 48 улиц в Харькове деколонизировал Синегубов (документ)

Общество 16:37   26.07.2024
Елена Нагорная
Три станции метро и 48 улиц в Харькове деколонизировал Синегубов (документ) Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Начальник ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о переименовании трех станций метро и 48 улиц в Харькове, завершив тем самым процесс деколонизации городских топонимов, подпадающих под действие закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Согласно документу, станция метро «Героев Труда» теперь будет называться «Салтовская», «Завод имени Малышева» — «Заводская», а «Проспект Гагарина» — «Левада». Также новые названия получили 48 улиц, переулков, бульваров, проездов и проспектов в городе.

Начальник ХОВА отметил, что новые названия утвердила рабочая группа ХОВА, в состав которой вошли представители общественности, Харьковского горсовета, ученые, историки и краеведы университетов. Также в составе группы — начальница Северо-Восточного межрегионального отдела Украинского института нацпамяти.

«Рабочая группа провела девять заседаний, подробно обсуждая все предложения. Те, которые набрали наибольшее количество голосов членов группы, и были включены в распоряжение. Подчеркиваю, что ОВА имеет полномочия переименовать только те топонимы, которые подпадают под действие соответствующего закона. Осуществить переименование всех улиц не в нашей компетенции, но соответствующие переименования своим решением осуществляют органы местного самоуправления», — написал начальник ХОВА.

Он также добавил, что все предложения, которые после обсуждений поступили в ХОВА, передадут горсовету для дальнейших консультаций с общественностью.

Напомним, процесс деколонизации топонимов проходил в рамках закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» практически так же, как в свое время организовали декоммунизацию. Первыми право изменить названия, связанные с РФ, в своих населенных пунктах получили органы местного самоуправления (городские, поселковые и сельские советы). Депутаты могли принимать решения до 27 января 2024 года. После полномочия перешли к мэрам, поселковым и сельским головам. У них было еще три месяца — до 27 апреля. Именно поэтому последние переименования в Харькове утверждал не горсовет, а мэр Игорь Терехов — своим распоряжением. До 27 июля право переименовать топонимы на территории Харьковской области перешло к начальнику ХОВА Олегу Синегубову, который должен был завершить переименование.

Напомним также, активисты деколонизации предлагали переименовать пять станций метро в Харькове и значительно большее количество улиц. Так, ХОВА не поддержала смену названий станций «Академика Павлова» и «23 Августа».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 16:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о переименовании трех станций метро и 48 улиц в Харькове, завершив тем самым процесс деколонизации городских топонимов, подпадающих под действие закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».".