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Новые названия для пяти станций метро в Харькове предложили деколонизаторы

Общество 11:36   11.07.2024
Оксана Горун
Новые названия для пяти станций метро в Харькове предложили деколонизаторы Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Активисты проекта «Деколонизация Украина» сообщили, что направили в ХОВА предложение переименовать станции метро в Харькове. А также — что получили список по переименованию улиц и по этому поводу у них мало цензурных слов.

Пять станций метро в Харькове предлагают переименовать активисты проекта «Деколонизация Украина». Так, они считают, что городу необходимо избавиться от станций «Академика Павлова», «Героев труда», «Завод имени Малышева», «Проспект Гагарина» и «23 Августа». Вместо них предлагают следующие названия:

🔹 «Академика Павлова» — «Василя Стуса»

🔹 «Героев труда» — «Салтовская»

🔹 «Завод имени Малышева» — «Танковый завод»

🔹 «Проспект Гагарина» — «Левада»

🔹 «23 Августа» — «Павлово Поле»

предложения по переименованию метро в Харькове

Активисты также сообщили, что получили список улиц, которые ХОВА будет переименовывать в Харькове — уже после истечения срока для переименований в рамках деколонизации, отведенного для органов местного самоуправления (Харьковского горсовета).

«У нас много слов. Но цензурных мало», — прокомментировали авторы проекта полученную информацию.

В частности, они сообщили, что в Харькове не планируют переименовывать «не менее половины улиц с вопиющими названиями». В том числе — оставят улицу Рыбалко, названную в честь советского маршала, который воевал против армии УНР.

Напомним, процесс деколонизации топонимов в Украине, по закону, происходит практически так же, как в свое время организовали декоммунизацию. Первыми право изменить названия, связанные с РФ, в своих населенных пунктах получили органы местного самоуправления (городские, поселковые и сельские советы). Депутаты могли принимать решения до 27 января 2024 года. Следом полномочия перешли к мэрам, поселковым и сельским головам. У них было еще три месяца — до 27 апреля. Именно поэтому последние переименования в Харькове утверждал не горсовет, а мэр Игорь Терехов — своим распоряжением. Теперь же до 27 июля право переименовать топонимы на территории Харьковской области перешло к начальнику ХОВА — Олегу Синегубову. Ему предстоит завершить переименования тех названий, которые остались не деколонизированными.

Читайте также: Синегубова просят «допереименовать» улицы в Харькове: не хватает Мазепы

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты проекта «Деколонизация Украина» сообщили, что направили в ХОВА предложение переименовать станции метро в Харькове. А также — что получили список по переименованию улиц и по этому поводу у них мало цензурных слов".