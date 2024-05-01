Синегубова просят «допереименовать» улицы в Харькове: не хватает Мазепы

Активисты проекта «Деколонизация Украина» считают, что после серий переименований от горсовета и мэра в Харькове все равно остались топонимы и станции метро с названиями, которые необходимо деколонизировать. Теперь это входит в полномочия начальника ХОВА Олега Синегубова.

Также лоббисты деколонизации убеждены, что не всех героев украинской истории и современности увековечили, при этом в городе появилось множество нейтральных названий улиц.

«Из-за ужасной нейтральности топонимов, которые Харьковские городские власти дали улицам в рамках деколонизации, будем готовить свой мощный список с обращением на председателя ОГА», — заявили авторы проекта «Деколонизация Украина» еще 25 апреля (когда мэрия опубликовала списки из сотен топонимов, которые в итоге переименовали распоряжением мэра от 26 апреля).

Следом они анонсировали, что будут обращаться к начальнику ХОВА Олегу Синегубову «с героическим пантеоном по улицам города Харькова». По закону, именно к начальнику ОВА с 27 апреля переходят полномочия по деколонизации. Активисты предложили подписчикам слать свои варианты названий.

Деколонпизаторы уже отметили, что считают необходимым переименовать еще три станции метро в Харькове: «Героев Труда», «Академика Павлова» и «Завод имени Малышева». А также привели примеры поступающих предложений.

«К нам поступило такое предложение от человека, которого мы очень уважаем. Как вам? Слишком громко или что нужно? Пишите в комментариях. 1) ул. Академика Павлова – ул. Гетмана Мазепы; 2) ул. Героев Труда – ул. Симона Петлюры; 3) ул. Гвардейцев-Широнинцев – ул. Степана Бандеры», — отметили в telegram-канале проекта.

Отметим, что процесс деколонизации топонимов в Украине, по закону, происходит практически так же, как в свое время организовали декоммунизацию. Первыми право изменить названия, связанные с РФ, в своих населенных пунктах получили органы местного самоуправления (городские, поселковые и сельские советы). Депутаты могли принимать решения до 27 января 2024 года. Следом полномочия перешли к мэрам, поселковым и сельским головам. У них было еще три месяца — до 27 апреля. Именно поэтому последние переименования в Харькове утверждал не горсовет, а мэр Игорь Терехов — своим распоряжением. Теперь же до 27 июля право переименовать топонимы на территории Харьковской области перешло к начальнику ХОВА — Олегу Синегубову. Ему предстоит завершить переименования тех названий, которые остались не деколонизированными.