Live
  • Ср 01.05.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 39.52
  • EUR 42.36

Синєгубова просять “доперейменувати” вулиці в Харкові: не вистачає Мазепи

Політика 09:36   01.05.2024
Оксана Горун
Синєгубова просять “доперейменувати” вулиці в Харкові: не вистачає Мазепи

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” вважають, що після серій перейменувань від міськради та мера в Харкові все одно залишилися топоніми та станції метро з назвами, які необхідно деколонізувати. Тепер це входить до повноважень начальника ХОВА Олега Синєгубова.

Також лобісти деколонізації переконані, що не всіх героїв української історії та сучасності увічнили, при цьому в місті з’явилося багато нейтральних назв вулиць.

“Через жахливу нейтральність топонімів, які Харківська міська влада надала вулицям в рамках деколонізації, будемо готувати свій потужний список зі зверненням на голову ОДА”, — заявили автори проєкту “Деколонізація Україна” ще 25 квітня (коли мерія опублікувала списки із сотень топонімів, які у результаті перейменували розпорядженням мера від 26 квітня).

Потім вони анонсували, що звертатимуться до начальника ХОВА Олега Синєгубова “з героїчним пантеоном щодо вулиць міста Харкова”. За законом, саме до начальника ОВА з 27 квітня переходять повноваження щодо деколонізації. Активісти запропонували підписникам надсилати свої варіанти назв.

Деколонізатори вже зазначили, що вважають за необхідне перейменувати ще три станції метро в Харкові: “Героїв Праці”, “Академіка Павлова” та “Завод імені Малишева”. А також навели приклади пропозицій, що надходять.

“До нас надійшла така пропозиція від людини, яку ми дуже поважаємо. Як вам? Чи занадто гучно, чи те що треба? Пишіть в коментарях: 1) вул. Академіка Павлова – вул. Гетьмана Мазепи; 2) вул. Героїв Праці – вул. Симона Петлюри; 3) вул. Гвардійців-Широнинців – вул. Степана Бандери”, – відзначили в телеграм-каналі проєкту.

Читайте також:  Перейменування на Харківщині: як хочуть назвати Дергачі та три села

Зазначимо, що процес деколонізації топонімів в Україні за законом відбувається практично так само, як свого часу організували декомунізацію. Першими право змінити назви, що пов’язані з РФ, у своїх населених пунктах отримали органи місцевого самоврядування (міські, селищні та сільські ради). Депутати могли ухвалювати рішення до 27 січня 2024 року. Після повноваження перейшли до мерів, селищних і сільських голів. Вони мали ще три місяці – до 27 квітня. Саме тому останні перейменування в Харкові затверджувала не міськрада, а мер Ігор Терехов – своїм розпорядженням. Тепер до 27 липня право перейменувати топоніми на території Харківської області перейшло до начальника ХОВА – Олега Синєгубова. Він має завершити перейменування тих назв, які залишилися не деколонізованими.

Автор: Оксана Горун
Популярно
РФ вдарила КАБами по Золочеву: Синєгубов повідомляє про загиблих
РФ вдарила КАБами по Золочеву: Синєгубов повідомляє про загиблих
01.05.2024, 10:59
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
30.04.2024, 10:04
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
01.05.2024, 10:52
Вибух пролунав у Харкові, попереджали про атаку КАБами
Вибух пролунав у Харкові, попереджали про атаку КАБами
01.05.2024, 10:26
Працювала у Харкові на Соловйова та Скабєєву – СБУ спіймала зрадницю
Працювала у Харкові на Соловйова та Скабєєву – СБУ спіймала зрадницю
01.05.2024, 10:21
Харківське КП купує собі меблі на 0,5 млн грн – ХАЦ
Харківське КП купує собі меблі на 0,5 млн грн – ХАЦ
01.05.2024, 10:08

Новини за темою:

19:39
Останній мурал із Пушкіним у Харкові зафарбували – деколонізатори
21:08
Без серпів і молотів: Терехов розпорядився про демонтаж пам’ятників і табличок
12:05
“А судді хто?” – Береза про рішення УІНП “декомунізувати” Булгакова
10:14
У Харкові вимагають прибрати дошку, що присвячена маршалові Конєву (фото)
14:19
У Харкові українізували Сумський ринок (фото)

Ви читали новину: «Синєгубова просять “доперейменувати” вулиці в Харкові: не вистачає Мазепи»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 09:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація Україна” вважають, що після серій перейменувань від міськради та мера в Харкові все одно залишилися топоніми та станції метро з назвами, які необхідно деколонізувати. Тепер це входить до повноважень начальника ХОВА Олега Синєгубова".