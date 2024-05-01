Синєгубова просять “доперейменувати” вулиці в Харкові: не вистачає Мазепи

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” вважають, що після серій перейменувань від міськради та мера в Харкові все одно залишилися топоніми та станції метро з назвами, які необхідно деколонізувати. Тепер це входить до повноважень начальника ХОВА Олега Синєгубова.

Також лобісти деколонізації переконані, що не всіх героїв української історії та сучасності увічнили, при цьому в місті з’явилося багато нейтральних назв вулиць.

“Через жахливу нейтральність топонімів, які Харківська міська влада надала вулицям в рамках деколонізації, будемо готувати свій потужний список зі зверненням на голову ОДА”, — заявили автори проєкту “Деколонізація Україна” ще 25 квітня (коли мерія опублікувала списки із сотень топонімів, які у результаті перейменували розпорядженням мера від 26 квітня).

Потім вони анонсували, що звертатимуться до начальника ХОВА Олега Синєгубова “з героїчним пантеоном щодо вулиць міста Харкова”. За законом, саме до начальника ОВА з 27 квітня переходять повноваження щодо деколонізації. Активісти запропонували підписникам надсилати свої варіанти назв.

Деколонізатори вже зазначили, що вважають за необхідне перейменувати ще три станції метро в Харкові: “Героїв Праці”, “Академіка Павлова” та “Завод імені Малишева”. А також навели приклади пропозицій, що надходять.

“До нас надійшла така пропозиція від людини, яку ми дуже поважаємо. Як вам? Чи занадто гучно, чи те що треба? Пишіть в коментарях: 1) вул. Академіка Павлова – вул. Гетьмана Мазепи; 2) вул. Героїв Праці – вул. Симона Петлюри; 3) вул. Гвардійців-Широнинців – вул. Степана Бандери”, – відзначили в телеграм-каналі проєкту.

Зазначимо, що процес деколонізації топонімів в Україні за законом відбувається практично так само, як свого часу організували декомунізацію. Першими право змінити назви, що пов’язані з РФ, у своїх населених пунктах отримали органи місцевого самоврядування (міські, селищні та сільські ради). Депутати могли ухвалювати рішення до 27 січня 2024 року. Після повноваження перейшли до мерів, селищних і сільських голів. Вони мали ще три місяці – до 27 квітня. Саме тому останні перейменування в Харкові затверджувала не міськрада, а мер Ігор Терехов – своїм розпорядженням. Тепер до 27 липня право перейменувати топоніми на території Харківської області перейшло до начальника ХОВА – Олега Синєгубова. Він має завершити перейменування тих назв, які залишилися не деколонізованими.