Нові назви для п’яти станцій метро в Харкові запропонували деколонізатори

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” повідомили, що направили до ХОВА пропозицію перейменувати станції метро в Харкові. А також – що отримали список з перейменування вулиць і з цього приводу мають мало цензурних слів.

П’ять станцій метро у Харкові пропонують перейменувати активісти проєкту “Деколонізація Україна”. Так, вони вважають, що місту необхідно позбутися станцій “Академіка Павлова”, “Героїв праці”, “Завод імені Малишева”, “Проспект Гагаріна” та “23 Серпня”. Замість них пропонують такі назви:

🔹 “Академіка Павлова” – “Василя Стуса”

🔹 “Героїв праці” – “Салтівська”

🔹 “Завод імені Малишева” – “Танковий завод”

🔹 “Проспект Гагаріна” – “Левада”

🔹 “23 Серпня” – “Павлове Поле”

Активісти також повідомили, що отримали список вулиць, які ХОВА перейменовуватиме в Харкові – вже після закінчення терміну для перейменувань у рамках деколонізації, що був відведений для органів місцевого самоврядування (Харківської міськради).

“У нас є багато слів. Але цензурних мало”, – прокоментували автори проєкту отриману інформацію.

Зокрема, вони повідомили, що в Харкові не планують перейменовувати “не менше половини вулиць із кричущими назвами”. У тому числі – залишать вулицю Рибалка, названу на честь радянського маршала, який воював проти армії УНР.

Нагадаємо, процес деколонізації топонімів в Україні за законом відбувається практично так само, як свого часу організували декомунізацію. Першими право змінити назви, що пов’язані з РФ, у своїх населених пунктах отримали органи місцевого самоврядування (міські, селищні та сільські ради). Депутати могли ухвалювати рішення до 27 січня 2024 року. Після повноваження перейшли до мерів, селищних і сільських голів. Вони мали ще три місяці – до 27 квітня. Саме тому останні перейменування в Харкові затверджувала не міськрада, а мер Ігор Терехов – своїм розпорядженням. Тепер до 27 липня право перейменувати топоніми на території Харківської області перейшло до начальника ХОВА – Олега Синєгубова. Він має завершити перейменування тих назв, які залишилися не деколонізованими.