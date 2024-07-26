Три станції метро і 48 вулиць у Харкові деколонізував Синєгубов (документ)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про перейменування трьох станцій метро та 48 вулиць у Харкові, завершивши тим самим процес деколонізації міських топонімів, які підпадають під дію закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії».

Згідно з документом, станція метро «Героїв Праці» тепер називатиметься «Салтівська», «Завод імені Малишева» – «Заводська», а «Проспект Гагаріна» – «Левада». Також нові назви отримали 48 вулиць, провулків, бульварів, проїздів та проспектів у місті.

Начальник ХОВА зазначив, що нові назви затвердила робоча група ХОВА, до складу якої увійшли представники громадськості, органів місцевого самоврядування, зокрема Харківської міськради, науковці, історики та краєзнавці університетів. Також у складі групи – начальниця Північно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту нацпам’яті.

«Робоча група провела дев’ять засідань, детально обговорюючи всі пропозиції. Ті, які набрали найбільшу кількість голосів членів групи, і були включені до розпорядження. Наголошую, що ОВА має повноваження перейменувати лише ті топоніми, які підпадають під дію відповідного закону. Здійснити перейменування всіх вулиць не в нашій компетенції, але відповідні перейменування своїм рішенням здійснюють органи місцевого самоврядування», – написав начальник ХОВА.

Він також додав, що всі пропозиції, які після обговорень надійшли до ХОВА, передадуть органам місцевого самоврядування для подальшого обговорення та консультацій із громадськістю.

Нагадаємо, процес деколонізації топонімів відбувався в межах закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії» практично так само, як свого часу організували декомунізацію. Першими право змінити назви, пов’язані з РФ, у своїх населених пунктах отримали органи місцевого самоврядування (міські, селищні та сільські ради). Депутати могли ухвалювати рішення до 27 січня 2024 року. Після повноваження перейшли до мерів, селищних та сільських голів. Вони мали ще три місяці – до 27 квітня. Саме тому останні перейменування у Харкові затверджувала не міськрада, а мер Ігор Терехов – своїм розпорядженням. До 27 липня право перейменувати топоніми на території Харківської області перейшло до начальника ХОВА Олега Синєгубова, який мав завершити перейменування.

Нагадаємо також, активісти деколонізації пропонували перейменувати п’ять станцій метро у Харкові та значно більшу кількість вулиць. Так, ХОВА не підтримала зміну назв станцій “Академіка Павлова” та “23 Серпня”.