“Плебийство і боягузтво” – перейменування в Харкові викликали шквал критики

Перейменування в Харкові, які рекомендувала провести робоча група ХОВА з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії, вже активно обговорюють не лише на рівні міста та області, а й на національному.

Причина численних обурень – безликі нейтральні назви деяких вулиць, які затвердили замість історичних чи перейменувань на честь знакових персон історії, культури та мистецтва України.

Так, у пошуках шляхів “достукатися до голови Харківської ОВА Олега Синєгубова” обурений пост у фейсбуці опублікував головний редактор “Історичної правди” та автор гучної книги “Справа Василя Стуса” Вахтанг Кіпіані.

“Була інформація, що йому рекомендовано не найменувати вулиці на честь музиканта та актора Міська Барбари та Героя України, автора Акту відновлення незалежності Левка Лук’яненка. Натомість пропонується назвати ці вулиці Привітна (їб…ся, вибачте) і Аерокосмічна. Це якесь плебейство, боягузство, втеча від реальності, відмова формувати саме українське топонімічне обличчя міста”, – заявив Кіпіані.

Він також зазначив, що в топоніміці Харкова так і не наважилися увічнити знакових особистостей історії України, наприклад, Симона Петлюру, Євгена Коновальця та інших. Кіпіані зазначив, що зараз очільники ОВА можуть або вписати себе в історію, або вляпатися.

У коментарях до його посту депутат Харківської облради Сергій Жуков пояснив: Синєгубов ще має можливість виправити рішення робочої групи.

“Претензії до Олега Синєгубова передчасні, він не від чого не відмовлявся наразі. Йдеться про рекомендацію робочої групи при ОВА, ухвалену під впливом заступника мера Олександра Новака (щодо Привітний замість Міська). А з Гагаріна-Аерокосмічним взагалі на випадковість схоже”, – написав Жуков.

“Випадковість” із перейменуванням проспекту Гагаріна на Аерокосмічний розчарувала й інших харківських депутатів.

“Безликість внесли в зміну назви проспекту Гагаріна – проспект Аерокосмічний… Чому проспекту Гагаріна не повернули історичну назву “Зміївський Шлях” – загадка. Такий був би гарний колоритно-слобідський топонім. Але безликість, на жаль, перемагає. Та ж безликість у запропонованій назві станції метро – “Заводська” (замість “Заводу ім. Малишева”). Хоча можна було б знайти історико-географічну прив’язку до цього мікрорайончика і не обезличувати його“, – прокоментувала рекомендації робочої групи депутатка Харківської облради Галина Куц.

Вона також повідомила, що спочатку вулицю Лермонтовську в Харкові рекомендували перейменувати також нейтрально – на Поетичну. Але у підсумковому варіанті, який озвучили у ХОВА, все ж таки фігурує назва вулиці на честь Майка Йогансена.

Депутат Харківської міськради Дмитро Булах та Харківський антикорупційний центр пішли далі – вони поширили форму для голосування на підтримку пакету перейменувань “За Український Харків”.

“Серед значної частини адекватних назв зустрічаються відверто кволі. Я та інші колеги по Харківській топонімічній групі пропонуємо все ж відмовитися від інфантильності та аморфності, та внести на мапу міста визначні назви. Пр. Гагаріна – Зміївський проспект (шлях), а не якийсь Аерокосмічний; пров. Кантемира – пров. Міська Барбари, а не Привітний; вул. Єсеніна – вул. Василя Мисика; вул. Героїв Праці – вул. Симона Петлюри, а не якихось Нескорених; метро “Завод ім. Малишева” – Танковий завод, а не якась Заводська. Ми за ці п’ять назв”, – написав Булах у фейсбуці.

Чи дасть ефект масштабна кампанія проти безликості Харкова в соцмережах, стане відомо у найближчі два дні.

“Вулиць Мазепи й Бандери в Харкові вже не буде, через позицію і міської та обласної влади, але зараз намагаються викинути навіть Симона Петлюру. Як же їх плавить від імен національних героїв. До 27 числа дізнаємося, чи підтримає пан Синєгубов громадськість, чи підтримає “какаяразніцу“, – прокоментували те, що відбувається, активісти проєкту “Деколонізація Україна”.