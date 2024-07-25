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У Харкові перейменують три станції метро, ​​пр. Гагаріна та вулиці – ХОВА

Політика 10:42   25.07.2024
Оксана Горун
У Харкові перейменують три станції метро, ​​пр. Гагаріна та вулиці – ХОВА Фото: КП “Харківський метрополітен”

Робоча група ХОВА з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії опрацювала пропозиції щодо перейменування трьох станцій метро та 48 вулиць у Харкові, повідомила пресслужба ХОВА.

Фінальне засідання групи пройшло 24 липня.

“Члени робочої групи, зокрема, проголосували за перейменування станцій метро “Героїв Праці”, “Завод імені Малишева” та “Проспект Гагаріна” на “Салтівська”, “Заводська” й “Левада” відповідно; вулиць Героїв праці на Нескорених, Лермонтовська на Майка Йогансена, Дружби Народів на Соборності України, Проспект Гагаріна на Проспект Аерокосмічний тощо. Також у Харкові з’являться нові назви вулиць, які увічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія” та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка”, – повідомили у ХОВА.

Нагадаємо, активісти деколонізації пропонували перейменувати п’ять станцій метро у Харкові та значно більшу кількість вулиць. Так, ХОВА не підтримала зміну назв станцій “Академіка Павлова” та “23 серпня”.

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Процес деколонізації топонімів в Україні за законом відбувається практично так само, як свого часу організували декомунізацію. Першими право змінити назви, що пов’язані з РФ, у своїх населених пунктах отримали органи місцевого самоврядування (міські, селищні та сільські ради). Депутати могли ухвалювати рішення до 27 січня 2024 року. Після повноваження перейшли до мерів, селищних і сільських голів. Вони мали ще три місяці – до 27 квітня. Саме тому останні перейменування в Харкові затверджувала не міськрада, а мер Ігор Терехов – своїм розпорядженням. Тепер до 27 липня право перейменувати топоніми на території Харківської області перейшло до начальника ХОВА – Олега Синєгубова. Він має завершити перейменування тих назв, які залишилися не деколонізованими.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 10:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робоча група ХОВА з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії опрацювала пропозиції щодо перейменування трьох станцій метро та 48 вулиць у Харкові, повідомила пресслужба ХОВА".