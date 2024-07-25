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В Харькове переименуют три станции метро, пр. Гагарина и десятки улиц — ХОВА

Политика 10:42   25.07.2024
Оксана Горун
В Харькове переименуют три станции метро, пр. Гагарина и десятки улиц — ХОВА Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Рабочая группа ХОВА по вопросам деимпериализации и деколонизации топонимии проработала предложения по переименованию трех станций метро и 48 улиц в Харькове, сообщила пресс-служба ХОВА.

Финальное заседания группы прошло 24 июля.

«Члены рабочей группы, в частности, проголосовали за переименование станций метро «Героев Труда», «Завод имени Малышева» и «Проспект Гагарина» в «Салтовскую», «Заводскую» и «Леваду» соответственно; улиц Героев труда в Нескореных, Лермонтовской в Майка Йогансена, Дружбы Народов — в Соборности Украины, проспекта Гагарина — в Аэрокосмический проспект и т.д. Также в Харькове появятся новые названия улиц, которые увековечат имена 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — сообщили в ХОВА.

Напомним, активисты деколонизации предлагали переименовать пять станций метро в Харькове и значительно большее количество улиц. Так, ХОВА не поддержала смену названий станций «Академика Павлова» и «23 Августа».

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Процесс деколонизации топонимов в Украине, по закону, происходит практически так же, как в свое время организовали декоммунизацию. Первыми право изменить названия, связанные с РФ, в своих населенных пунктах получили органы местного самоуправления (городские, поселковые и сельские советы). Депутаты могли принимать решения до 27 января 2024 года. Следом полномочия перешли к мэрам, поселковым и сельским головам. У них было еще три месяца — до 27 апреля. Именно поэтому последние переименования в Харькове утверждал не горсовет, а мэр Игорь Терехов — своим распоряжением. Теперь же до 27 июля право переименовать топонимы на территории Харьковской области перешло к начальнику ХОВА — Олегу Синегубову. Ему предстоит завершить переименования тех названий, которые остались не деколонизированными.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочая группа ХОВА по вопросам деимпериализации и деколонизации топонимии проработала предложения по переименованию трех станций метро и 48 улиц в Харькове, сообщила пресс-служба ХОВА".