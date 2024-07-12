Деколонизаторы просят ХОВА назвать улицы в Харькове в честь Дидика и Толмачева
Активисты проекта «Деколонизация. Украина» предлагают переименовать две улицы в Харькове в честь погибших в результате теракта возле Дворца спорта в феврале 2015 года.
Как говорится в Telegram-канале проекта, улицу Маршала Рыбалко предлагают назвать именем Даниила Дидика, который жил в этом районе, а проспект Курчатова в Пятихатках — в честь координатора Евромайдана Игоря Толмачева.
Соответствующее обращение организация направила Харьковской ОВА.
«В предыдущих списках областной администрации этих улиц нет, но мы требуем их включения и переименования», — отмечают активисты.
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Напомним, процесс деколонизации топонимов в Украине, по закону, происходит практически так же, как в свое время организовали декоммунизацию. Первыми право изменить названия, связанные с РФ, в своих населенных пунктах получили органы местного самоуправления (городские, поселковые и сельские советы). Депутаты могли принимать решения до 27 января 2024 года. Следом полномочия перешли к мэрам, поселковым и сельским головам. У них было еще три месяца — до 27 апреля. Именно поэтому последние переименования в Харькове утверждал не горсовет, а мэр Игорь Терехов — своим распоряжением. Теперь же до 27 июля право переименовать топонимы на территории Харьковской области перешло к начальнику ХОВА — Олегу Синегубову. Ему предстоит завершить переименование.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дворец спорта, деколонизация, Дидик, переименование, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 20:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты проекта «Деколонизация. Украина» предлагают переименовать две улицы в Харькове в честь погибших в результате теракта возле Дворца спорта в феврале 2015 года.".