ХОВА просять перейменувати вулиці в Харкові на честь Дідіка і Толмачова

Активісти проєкту “Деколонізація. Україна” пропонують перейменувати дві вулиці у Харкові на честь загиблих внаслідок теракту біля Палацу спорту у лютому 2015 року.

Як йдеться у телеграм-каналі проєкту, вулицю Маршала Рибалка пропонують назвати ім’ям Данила Дідіка, який жив у цьому районі, а проспект Курчатова у П’ятихатках – на честь координатора Євромайдану Ігоря Толмачова.

Відповідне звернення організація направила до Харківської ОВА.

“У попередніх списках обласної адміністрації цих вулиць немає, але ми вимагаємо їхнього включення та перейменування”, – зазначають активісти.

Нагадаємо, процес деколонізації топонімів в Україні за законом відбувається практично так само, як свого часу організували декомунізацію. Першими право змінити назви, що пов’язані з РФ, у своїх населених пунктах отримали органи місцевого самоврядування (міські, селищні та сільські ради). Депутати могли ухвалювати рішення до 27 січня 2024 року. Після повноваження перейшли до мерів, селищних і сільських голів. Вони мали ще три місяці – до 27 квітня. Саме тому останні перейменування в Харкові затверджувала не міськрада, а мер Ігор Терехов – своїм розпорядженням. Тепер до 27 липня право перейменувати топоніми на території Харківської області перейшло до начальника ХОВА – Олега Синєгубова. Він має завершити перейменування.