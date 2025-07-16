Многоэтажку не построят в Харькове в районе Дворца спорта: почему

Прокуратура вернула через суд земельный участок на Стадионном проезде в Харькове в собственность громады. Там планировали строительство многоэтажки.

Участок земли площадью 0,85 га для строительства предпринимателю передали еще в 2006 году решением Харьковского горсовета.

«Целевое назначение участка – строительство и последующая эксплуатация многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями торгового, офисного и бытового назначения. Однако ответчик так и не приступил к строительству, чем нарушил условия договора аренды, а также требования ст. 416 Гражданского кодекса Украины и ст. ст. 96, 102-1 Земельного кодекса Украины», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В итоге прокуроры обратились в суд, чтобы расторгнуть договор аренды на эту землю. И Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск. Землю вернули в собственность города.