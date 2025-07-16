Многоэтажку не построят в Харькове в районе Дворца спорта: почему
Прокуратура вернула через суд земельный участок на Стадионном проезде в Харькове в собственность громады. Там планировали строительство многоэтажки.
Участок земли площадью 0,85 га для строительства предпринимателю передали еще в 2006 году решением Харьковского горсовета.
«Целевое назначение участка – строительство и последующая эксплуатация многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями торгового, офисного и бытового назначения. Однако ответчик так и не приступил к строительству, чем нарушил условия договора аренды, а также требования ст. 416 Гражданского кодекса Украины и ст. ст. 96, 102-1 Земельного кодекса Украины», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также: Стройка “по беспределу”: рестораном перед “Гигантом” в Харькове занялся суд 📹
В итоге прокуроры обратились в суд, чтобы расторгнуть договор аренды на эту землю. И Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск. Землю вернули в собственность города.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дворец спорта, земля, многоэтажка, новости Харькова, прокуратура, строительство, суд;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Многоэтажку не построят в Харькове в районе Дворца спорта: почему»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 19:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура вернула через суд земельный участок на Стадионном проезде в Харькове в собственность громады. Там планировали строительство многоэтажки ".