Багатоповерхівку не збудують у Харкові в районі Палацу спорту: чому

Прокуратура повернула через суд земельну ділянку на Стадіонному проїзді в Харкові у власність громади. Там планували будівництво багатоповерхівки.

Ділянку землі площею 0,85 га для будівництва підприємцю передали ще у 2006 році рішенням Харківської міськради.

“Цільове призначення ділянки — будівництво та подальша експлуатація багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями торгівельного, офісного та побутового призначення. Однак відповідачка так і не розпочала будівництво, чим порушила умови договору оренди, а також вимоги ст. 416 Цивільного кодексу України та ст. ст. 96, 102-1 Земельного кодексу України”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У результаті прокурори звернулися до суду, щоби розірвати договір оренди на цю землю. І Господарський суд Харківської області задовольнив позов. Землю повернули у власність міста.