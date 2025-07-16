Багатоповерхівку не збудують у Харкові в районі Палацу спорту: чому
Прокуратура повернула через суд земельну ділянку на Стадіонному проїзді в Харкові у власність громади. Там планували будівництво багатоповерхівки.
Ділянку землі площею 0,85 га для будівництва підприємцю передали ще у 2006 році рішенням Харківської міськради.
“Цільове призначення ділянки — будівництво та подальша експлуатація багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями торгівельного, офісного та побутового призначення. Однак відповідачка так і не розпочала будівництво, чим порушила умови договору оренди, а також вимоги ст. 416 Цивільного кодексу України та ст. ст. 96, 102-1 Земельного кодексу України”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Читайте також: Будівництво “по беспределу”: рестораном перед “Гігантом” у Харкові зайнявся суд 📹
У результаті прокурори звернулися до суду, щоби розірвати договір оренди на цю землю. І Господарський суд Харківської області задовольнив позов. Землю повернули у власність міста.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дворец спорта, земля, многоэтажка, новини Харкова, прокуратура, строительство, суд;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Багатоповерхівку не збудують у Харкові в районі Палацу спорту: чому»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 19:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повернула через суд земельну ділянку на Стадіонному проїзді в Харкові у власність громади. Там планували будівництво багатоповерхівки".