Сегодня 1 сентября: какой праздник и день в истории
1 сентября – День знаний. В этот день в 1919-м произошла Киевская катастрофа. В 1923-м – Большое кантонское землетрясение в Японии. В 1939-м вторжением Германии в Польшу началась Вторая мировая война. В 1983-м советский истребитель сбил гражданский авиарейс «Korean Air 007». В 2014-м украинские войска вышли из Луганского аэропорта. В 2024-м РФ нанесла массированный ракетный удар по Харькову, разрушив Дворец спорта.
Праздники и памятные даты 1 сентября
1 сентября в Украине – День знаний.
Народный праздник – Свадьба Свечки (праздник начала осеннего цикла, связанный с днем памяти преподобного Симеона Столпника).
В мире – День памяти начала Второй мировой войны.
Также сегодня: Всемирный день написания писем, День японских дельфинов, День независимости Узбекистана, Международный день приматов, начинается Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.
1 сентября в истории
1 сентября 1919 года случилась Киевская катастрофа – столицу Украины без боя сдали деникинцам генерала Бредова.
1 сентября 1923 года произошло Великое землетрясение Канто в Японии. Подробнее.
1 сентября 1939 года войска нацистской Германии вторглись в Польшу, начав Вторую мировую войну. Подробнее.
1 сентября 1983 года советский истребитель Су-15 сбил пассажирский лайнер рейса «Korean Air 007». Погибли 269 человек — 246 пассажиров и 23 члена экипажа. Подробнее.
1 сентября 2014 года украинские войска вышли из Луганского аэропорта, где держали оборону с апреля 2014 года – часть времени в полном окружении и без наземного сообщения. Подробнее.
1 сентября 2024 года около 13:00 в Харькове один за другим начали раздаваться мощные взрывы. В течение 15 минут российская армия атаковала город ракетами. Россияне использовали их около десятка. По информации правоохранителей, это были баллистические «Искандер-М» и С-300/С-400. Пять ракет прилетели по пустому зданию Дворца спорта и территории вокруг него, в частности – спортплощадке.
Еще два «Искандера» попали по торговому центру возле метро «Академика Павлова» в Салтовском районе. Также «прилет» был по территории частного сектора в районе Гидропарка в Киевском районе города. В области одновременно под атакой был поселок Эсхар.
Пострадали полсотни человек. Один из них – 20-летний фельдшер Евгений Юрко – умер через два дня в больнице. Студент медицинского университета в составе бригады «скорой» прибыл на место одного из «прилетов», где попал под повторный обстрел. Этим приступ российского террора не завершился. Ночью с 1 на 2 сентября город атаковали «Шахеды»: беспилотники повредили учебное заведение в Слободском районе и жилые дома в Киевском. Пострадала женщина. Одиночный взрыв прогремел около пяти утра второго сентября — как выяснилось, северокорейская ракета «Hwasong-11» ударила по территории садового товарищества в Индустриальном районе. В дальнейшем днем и вечером 2 сентября Харьков атаковали еще и КАБами, пострадали 14 человек.
Церковный праздник 1 сентября
1 сентября – начало нового Церковного года (Новолетие). Чтят память преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. Подробнее.
Народные приметы
Если муравьи утепляют муравейник, то зима будет суровой.
Если лебеди улетают на юг, снег выпадет рано.
Что нельзя делать 1 сентября
Нельзя тяжело работать в саду и огороде (домашняя работа и приготовление пищи разрешаются).
Нельзя стричь волосы.
