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Северокорейская ракета Hwasong-11 ударила утром по Харькову, ночью — «шахеды»

Происшествия 11:11   02.09.2024
Оксана Горун
Северокорейская ракета Hwasong-11 ударила утром по Харькову, ночью — «шахеды»

Харьковская областная прокуратура сообщила, что удар по Харькову около 05:30 утра, по предварительным данным, нанесли ракетой производства Северной Кореи. Также прокуроры проинформировали о последствиях ночного налета БПЛА.

«2 сентября около 1:30 — 1:40 вооруженные силы рф атаковали беспилотниками Харьков. В Слободском районе повреждено учебное заведение. В Киевском районе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадала женщина 66 лет, медики оказали помощь. Уже в 5:30 враг нанес по городу ракетный удар. Под атакой находилось садовое общество в Индустриальном районе города. К счастью, без пострадавших. Результаты осмотра извлеченных отломков позволяют сделать предварительный вывод относительно типа ракеты: это KN-23 (или КN-24), общеизвестная как «Hwasong-11», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По фактам нарушения законов и обычаев войны начали досудебные расследования.

обстрел Харькова ночью и утром 2 сентября 2024 2

Напомним, около 05:29 в Харькове прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о пожаре на территории садового общества в Индустриальном районе. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о вероятных пусках крылатых ракет с севера. Под атакой также был Киев и центральные области Украины. Ночью по Харькову также ударил российский БПЛА. Есть пострадавшая. ГСЧС опубликовала фото последствий ракетного удара.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что удар по Харькову около 05:30 утра, по предварительным данным, нанесли ракетой производства Северной Кореи. Также прокуроры проинформировали о последствиях ночного налета БПЛА".