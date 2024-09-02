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Північнокорейська ракета “Hwasong-11” вдарила по Харкову, вночі – “шахеди”

Події 11:11   02.09.2024
Оксана Горун
Північнокорейська ракета “Hwasong-11” вдарила по Харкову, вночі – “шахеди”

Харківська обласна прокуратура повідомила, що удару по Харкову близько 05:30 ранку, за попередніми даними, завдали ракетою виробництва Північної Кореї. Також прокурори поінформували про наслідки нічного нальоту БПЛА.

2 вересня близько 1:30-1:40 збройні сили рф атакували безпілотниками Харків. У Слобідському районі пошкоджено навчальний заклад. У Київському районі пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждала жінка 66 років, медики надали їй допомогу. Уже о 5:30 ворог завдав по місту ракетний удар. Під атакою було садове товариство в Індустріальному районі міста. На щастя, без постраждалих. Результати огляду вилучених уламків дозволяють зробити попередній висновок щодо типу ракети: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як “Hwasong-11“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

обстріл Харкова вночі та вранці 2 вересня 2024 3

За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочали досудові розслідування.

обстріл Харкова вночі та вранці 2 вересня 2024 2

Нагадаємо, близько 05:29 у Харкові  пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про пожежу на території садового товариства в Індустріальному районі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали  про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі. Під атакою також був Київ та центральні області України. Вночі Харковом також вдарив російський БПЛА. Є постраждала. ДСНС опублікувала фото наслідків ракетного удару.

обстріл Харкова вночі та вранці 2 вересня 2024 4

обстріл Харкова вночі та вранці 2 вересня 2024 5

обстріл Харкова вночі та вранці 2 вересня 2024 6

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що удару по Харкову близько 05:30 ранку, за попередніми даними, завдали ракетою виробництва Північної Кореї. Також прокурори поінформували про наслідки нічного нальоту БПЛА".