Північнокорейська ракета “Hwasong-11” вдарила по Харкову, вночі – “шахеди”

Харківська обласна прокуратура повідомила, що удару по Харкову близько 05:30 ранку, за попередніми даними, завдали ракетою виробництва Північної Кореї. Також прокурори поінформували про наслідки нічного нальоту БПЛА.

“2 вересня близько 1:30-1:40 збройні сили рф атакували безпілотниками Харків. У Слобідському районі пошкоджено навчальний заклад. У Київському районі пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждала жінка 66 років, медики надали їй допомогу. Уже о 5:30 ворог завдав по місту ракетний удар. Під атакою було садове товариство в Індустріальному районі міста. На щастя, без постраждалих. Результати огляду вилучених уламків дозволяють зробити попередній висновок щодо типу ракети: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як “Hwasong-11“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочали досудові розслідування.

Нагадаємо, близько 05:29 у Харкові пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про пожежу на території садового товариства в Індустріальному районі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі. Під атакою також був Київ та центральні області України. Вночі Харковом також вдарив російський БПЛА. Є постраждала. ДСНС опублікувала фото наслідків ракетного удару.