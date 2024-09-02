Live
  • Пн 02.09.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.06
  • EUR 45.5

ДСНС опублікувала фото наслідків ранкового ракетного удару по Харкову

Події 11:00   02.09.2024
Оксана Горун
ДСНС опублікувала фото наслідків ранкового ракетного удару по Харкову

Рятувальники обласного ГУ ДСНС повідомили про численні руйнування на території садового товариства в Харкові.

“Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Індустріальному району міста Харкова. В результаті обстрілу по території садового товариства сталися численні руйнації та пошкодження житлових будинків, господарчих споруд та інших надвірних забудов. Сталася пожежа на площі 150 м кв. Горіли житловий будинок та 3 господарчі споруди”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

ракетний удар вранці 2 вересня 2024 року по Харкову 2

Пожежі на місці гасили шість одиниць техніки та 30 рятувальників.

“За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.

ракетний удар вранці 2 вересня 2024 року по Харкову 3

ракетний удар вранці 2 вересня 2024 року по Харкову 4

Нагадаємо, близько 05:29 у Харкові  пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про пожежу на території садового товариства в Індустріальному районі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали  про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі. Під атакою також був Київ та центральні області України. Вночі Харковом також вдарив російський БПЛА. Є постраждала.

Читайте також: Палац спорту в Харкові не підлягає реконструкції – прокуратура

Автор: Оксана Горун
Популярно
Північнокорейська ракета “Hwasong-11” вдарила по Харкову, вночі – “шахеди”
Північнокорейська ракета “Hwasong-11” вдарила по Харкову, вночі – “шахеди”
02.09.2024, 11:11
27 людей залишаються в лікарнях після ударів по Харкову – ХОВА
27 людей залишаються в лікарнях після ударів по Харкову – ХОВА
02.09.2024, 10:36
ДСНС опублікувала фото наслідків ранкового ракетного удару по Харкову
ДСНС опублікувала фото наслідків ранкового ракетного удару по Харкову
02.09.2024, 11:00
Палац спорту в Харкові не підлягає реконструкції – прокуратура
Палац спорту в Харкові не підлягає реконструкції – прокуратура
02.09.2024, 09:58
Вибух пролунав у Харкові, де – з’ясовують – Терехов
Вибух пролунав у Харкові, де – з’ясовують – Терехов
02.09.2024, 05:38
Головні новини Харкова 2 серпня: ракетний удар, нічна атака “шахедів”
Головні новини Харкова 2 серпня: ракетний удар, нічна атака “шахедів”
02.09.2024, 11:17

Новини за темою:

19:51
Харків у диму: у ДСНС повідомили, що гасять пожежу за окружною (відео)
09:11
Удар по 12-поверхівці в Харкові: врятовані 12 жителів, розбір завалів триває
06:57
До 97 зросла кількість постраждалих від ударів КАБ по Харкову – Синєгубов
08:01
Пожежі на Харківщині охопили 130 га – ДСНС
21:13
Приватний сектор на Харківщині був охоплений вогнем через обстріл РФ (фото)

Ви читали новину: «ДСНС опублікувала фото наслідків ранкового ракетного удару по Харкову»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 11:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники обласного ГУ ДСНС повідомили про численні руйнування на території садового товариства в Харкові".