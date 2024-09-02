ДСНС опублікувала фото наслідків ранкового ракетного удару по Харкову
Рятувальники обласного ГУ ДСНС повідомили про численні руйнування на території садового товариства в Харкові.
“Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Індустріальному району міста Харкова. В результаті обстрілу по території садового товариства сталися численні руйнації та пошкодження житлових будинків, господарчих споруд та інших надвірних забудов. Сталася пожежа на площі 150 м кв. Горіли житловий будинок та 3 господарчі споруди”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежі на місці гасили шість одиниць техніки та 30 рятувальників.
“За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, близько 05:29 у Харкові пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про пожежу на території садового товариства в Індустріальному районі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі. Під атакою також був Київ та центральні області України. Вночі Харковом також вдарив російський БПЛА. Є постраждала.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники обласного ГУ ДСНС повідомили про численні руйнування на території садового товариства в Харкові".