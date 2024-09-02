Терехов про удар по Харкову: виникла пожежа

Мер Харкова Ігор Терехов зранку 2 вересня повідомив, що в місті “приліт” по території садового товариства.

“В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння у садовому товаристві. Щодо жертв та постраждалих – наразі інформація не надходила”, – написав Терехов.

Нагадаємо, близько 05:29 у Харкові пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі. Під атакою також був Київ та центральні області України.