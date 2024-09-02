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Терехов про удар по Харкову: виникла пожежа

Події 06:19   02.09.2024
Оксана Горун
Терехов про удар по Харкову: виникла пожежа

Мер Харкова Ігор Терехов зранку 2 вересня повідомив, що в місті “приліт” по території садового товариства.

“В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння у садовому товаристві. Щодо жертв та постраждалих – наразі інформація не надходила”, – написав Терехов.

Нагадаємо, близько 05:29 у Харкові пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ  попереджали про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі. Під атакою також був Київ та центральні області України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 06:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зранку 2 вересня повідомив, що в місті “приліт” по території садового товариства".