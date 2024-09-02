Вибух пролунав у Харкові, де – з’ясовують – Терехов
Близько 05:29 у Харкові було чути вибух.
“Знову в Харкові було чутно вибух. У місті чи на його околицях – зʼясовуємо”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.
Армія РФ зараз атакує ракетами Україну, зокрема гучно в Києві.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 05:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 05:29 у Харкові було чути вибух".