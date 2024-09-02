Вибух пролунав у Харкові, де – з’ясовують – Терехов

Близько 05:29 у Харкові було чути вибух.

“Знову в Харкові було чутно вибух. У місті чи на його околицях – зʼясовуємо”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

Армія РФ зараз атакує ракетами Україну, зокрема гучно в Києві.