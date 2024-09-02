Взрыв прогремел в Харькове, где — выясняют — Терехов

Около 05:29 в Харькове было слышно взрыв.

«Снова в Харькове был слышен взрыв. В городе или в его окрестностях — выясняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.

Армия РФ сейчас атакует ракетами Украину, в том числе громко в Киеве.