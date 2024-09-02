Взрыв прогремел в Харькове, где — выясняют — Терехов
Около 05:29 в Харькове было слышно взрыв.
«Снова в Харькове был слышен взрыв. В городе или в его окрестностях — выясняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.
Армия РФ сейчас атакует ракетами Украину, в том числе громко в Киеве.
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 05:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 05:29 в Харькове было слышно взрыв".