В городе Лозовая в частном доме произошел взрыв неустановленного взрывоопасного предмета. В результате происшествия пострадал мужчина 1953 года рождения.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Мужчину госпитализировали.

Спасатели призывают граждан: в случае обнаружения подозрительных предметов не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не пытайтесь перемещать.

«Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102», — обратились в ГСЧС.

Напомним, новые варианты маскировки взрывчатки обнаружили в Харьковской области. В Золочевской громаде для дистанционного минирования территории россияне использовали небольшую сумочку, в которой спрятали взрывоопасный предмет. Об этом сообщило местное издание «Заря».