Головні новини Харкова 2 вересня: вибух, Україна під ракетною атакою

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05:49

Близько 05:29 у Харкові було чутно вибух

“Знову в Харкові було чутно вибух. У місті чи в його околицях – з’ясовуємо”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

Протягом ночі над Україною (зокрема й Харківщиною) кружляли “шахеди”. О 04:42 Повітряні сили ЗСУ попередили про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі.

Одна за іншою кілька груп ракет рухалися здебільшого в бік Києва. У столиці пролунали вибухи. Мер Віталій Кличкою повідомив про виклики екстрених служб до кількох районів міста. Також ракети фіксують над центральними областями України. Повітряна тривога станом на 05:49 – на території всієї країни.