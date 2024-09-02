Головні новини Харкова 2 вересня: вибух, Україна під ракетною атакою
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
05:49
Близько 05:29 у Харкові було чутно вибух
“Знову в Харкові було чутно вибух. У місті чи в його околицях – з’ясовуємо”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.
Протягом ночі над Україною (зокрема й Харківщиною) кружляли “шахеди”. О 04:42 Повітряні сили ЗСУ попередили про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі.
Одна за іншою кілька груп ракет рухалися здебільшого в бік Києва. У столиці пролунали вибухи. Мер Віталій Кличкою повідомив про виклики екстрених служб до кількох районів міста. Також ракети фіксують над центральними областями України. Повітряна тривога станом на 05:49 – на території всієї країни.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 05:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".