По Харкову прилетіли чотири КАБи: який вигляд має пошкоджений виш (фото)

Чотирма КАБами, за попередніми даними, вдарили військові РФ по Харкову близько 15:30, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

“Київський район, де пошкоджена цивільна інфраструктура, декілька житлових будинків. Вищий навчальний заклад у Київському районі так само. Отримали поранення 13 осіб, двоє осіб знаходяться в край важкому стані”, — сказав начальник ХОВА.

У своєму Telegram-каналі Синєгубов опублікував фото наслідків удару по вишу в Київському районі.



Фото: Олег Синєгубов/Telegram



Фото: Олег Синєгубов/Telegram



Фото: Олег Синєгубов/Telegram



Фото: Олег Синєгубов/Telegram



Фото: Олег Синєгубов/Telegram



Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Влучання зафіксували у Київському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, два КАБи вдарили по гаражному кооперативу біля житлових будинків, також “приліт” був по території одного з вишів. Постраждалі жінка та чоловік – у важкому стані. Як повідомляв мер Ігор Терехов, горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу — обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджений об’єкт спортивної інфраструктури.