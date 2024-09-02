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По Харкову прилетіли чотири КАБи: який вигляд має пошкоджений виш (фото)

Події 18:34   02.09.2024
Олена Нагорна
По Харкову прилетіли чотири КАБи: який вигляд має пошкоджений виш (фото) Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Чотирма КАБами, за попередніми даними, вдарили військові РФ по Харкову близько 15:30, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

“Київський район, де пошкоджена цивільна інфраструктура, декілька житлових будинків. Вищий навчальний заклад у Київському районі так само. Отримали поранення 13 осіб, двоє осіб знаходяться в край важкому стані”, — сказав начальник ХОВА.

У своєму Telegram-каналі Синєгубов опублікував фото наслідків удару по вишу в Київському районі.


Фото: Олег Синєгубов/Telegram


Фото: Олег Синєгубов/Telegram


Фото: Олег Синєгубов/Telegram


Фото: Олег Синєгубов/Telegram


Фото: Олег Синєгубов/Telegram


Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30Влучання зафіксували у Київському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, два КАБи вдарили по гаражному кооперативу біля житлових будинків, також “приліт” був по території одного з вишів. Постраждалі жінка та чоловік – у важкому стані. Як повідомляв мер Ігор Терехов, горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу — обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджений об’єкт спортивної інфраструктури.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 18:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирма КАБами, за попередніми даними, вдарили військові РФ по Харкову близько 15:30, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".