По Харкову прилетіли чотири КАБи: який вигляд має пошкоджений виш (фото)
Чотирма КАБами, за попередніми даними, вдарили військові РФ по Харкову близько 15:30, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
“Київський район, де пошкоджена цивільна інфраструктура, декілька житлових будинків. Вищий навчальний заклад у Київському районі так само. Отримали поранення 13 осіб, двоє осіб знаходяться в край важкому стані”, — сказав начальник ХОВА.
У своєму Telegram-каналі Синєгубов опублікував фото наслідків удару по вишу в Київському районі.
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Влучання зафіксували у Київському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, два КАБи вдарили по гаражному кооперативу біля житлових будинків, також “приліт” був по території одного з вишів. Постраждалі жінка та чоловік – у важкому стані. Як повідомляв мер Ігор Терехов, горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу — обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджений об’єкт спортивної інфраструктури.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, Олег Синегубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По Харкову прилетіли чотири КАБи: який вигляд має пошкоджений виш (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 18:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирма КАБами, за попередніми даними, вдарили військові РФ по Харкову близько 15:30, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".