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По Харькову прилетели четыре КАБа: как выглядит поврежденный вуз (фото)

Происшествия 18:34   02.09.2024
Елена Нагорная
По Харькову прилетели четыре КАБа: как выглядит поврежденный вуз (фото) Фото: Олег Синегубов/Telegram

Четырьмя КАБами, по предварительным данным, ударили военные РФ по Харькову около 15:30, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Киевский район, где повреждена гражданская инфраструктура, несколько жилых домов. Высшее учебное заведение в Киевском районе так же. Получили ранения 13 человек, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии», — сказал начальник ХОВА.

В своем Telegram-канале Синегубов опубликовал фото последствий удара по вузу в Киевском районе.


Фото: Олег Синегубов/Telegram


Фото: Олег Синегубов/Telegram


Фото: Олег Синегубов/Telegram


Фото: Олег Синегубов/Telegram


Фото: Олег Синегубов/Telegram


Фото: Олег Синегубов/Telegram

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30Попадания зафиксировали в Киевском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, два КАБа ударили по гаражному кооперативу возле жилых домов, также «прилет» был по территории одного из вузов. Пострадавшие женщина и мужчина — в тяжелом состоянии. Как сообщал мэр Игорь Терехов, горели гаражи, были выбиты стекла, повреждена теплотрасса — обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, также поврежден объект спортивной инфраструктуры.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 18:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырьмя КАБами, по предварительным данным, ударили военные РФ по Харькову около 15:30, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".