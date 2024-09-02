По Харькову прилетели четыре КАБа: как выглядит поврежденный вуз (фото)

Четырьмя КАБами, по предварительным данным, ударили военные РФ по Харькову около 15:30, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Киевский район, где повреждена гражданская инфраструктура, несколько жилых домов. Высшее учебное заведение в Киевском районе так же. Получили ранения 13 человек, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии», — сказал начальник ХОВА.

В своем Telegram-канале Синегубов опубликовал фото последствий удара по вузу в Киевском районе.



Фото: Олег Синегубов/Telegram



Фото: Олег Синегубов/Telegram



Фото: Олег Синегубов/Telegram



Фото: Олег Синегубов/Telegram



Фото: Олег Синегубов/Telegram



Фото: Олег Синегубов/Telegram

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30. Попадания зафиксировали в Киевском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, два КАБа ударили по гаражному кооперативу возле жилых домов, также «прилет» был по территории одного из вузов. Пострадавшие женщина и мужчина — в тяжелом состоянии. Как сообщал мэр Игорь Терехов, горели гаражи, были выбиты стекла, повреждена теплотрасса — обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, также поврежден объект спортивной инфраструктуры.