Атака на Харьков: уже 7 пострадавших, Синегубов рассказал, куда попали КАБы

КАБы попали по территории вуза и гаражного кооператива, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Уже известно о семи пострадавших. Женщина 60 лет и мужчина 40 лет – в тяжелом состоянии. Еще 5 женщин – в среднем состоянии», — рассказал Синегубов.

«По предварительным данным, в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали 2 вражеских КАБа. Есть пожар. Без пострадавших. Еще попадание зафиксировано на территории одного из вузов», – сообщил Синегубов.

Россияне атаковали КАБами Харьков около 15:30. Позже стало известно, что попадание было по Киевскому району. Горели гаражи, были выбиты стекла, повреждена теплотрасса — обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, также поврежден объект спортивной инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов.