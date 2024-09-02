Атака на Харьков: уже 7 пострадавших, Синегубов рассказал, куда попали КАБы
КАБы попали по территории вуза и гаражного кооператива, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Уже известно о семи пострадавших. Женщина 60 лет и мужчина 40 лет – в тяжелом состоянии. Еще 5 женщин – в среднем состоянии», — рассказал Синегубов.
«По предварительным данным, в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали 2 вражеских КАБа. Есть пожар. Без пострадавших. Еще попадание зафиксировано на территории одного из вузов», – сообщил Синегубов.
Россияне атаковали КАБами Харьков около 15:30. Позже стало известно, что попадание было по Киевскому району. Горели гаражи, были выбиты стекла, повреждена теплотрасса — обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, также поврежден объект спортивной инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вуз, гаражный кооператив, КАБ, Олег Синегубов, поранені, пострадавшие, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 16:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КАБ попали по территории вуза и гаражного кооператива, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".