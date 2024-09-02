Атака по Харькову: 5 пострадавших, ударили по Киевскому району

В Харькове зафиксировано попадание по Киевскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент известно о пяти пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь. Есть возгорание гаражей. Поврежден автомобиль», – рассказал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавшие – это женщины, их состояние средней тяжести.

Также во время последней атаки россияне ударили КАБом по Русской Лозовой.

«Повреждено частное домовладение. По предварительным данным, есть один пострадавший», – рассказал Синегубов.

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