Атака по Харькову: 5 пострадавших, ударили по Киевскому району
В Харькове зафиксировано попадание по Киевскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На данный момент известно о пяти пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь. Есть возгорание гаражей. Поврежден автомобиль», – рассказал Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавшие – это женщины, их состояние средней тяжести.
Также во время последней атаки россияне ударили КАБом по Русской Лозовой.
«Повреждено частное домовладение. По предварительным данным, есть один пострадавший», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Игорь Терехов, київський район, киевский район, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 16:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове зафиксировано попадание по Киевскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".