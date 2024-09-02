Атака по Харкову: 5 постраждалих, вдарили по Київському району

У Харкові зафіксовано влучання по Київському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину відомо про п’ятьох постраждалих. Медики надають усю необхідну допомогу. Є загоряння гаражів. Пошкоджений автомобіль», – розповів Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалі – це жінки, їхній стан середньої тяжкості.

Також під час останньої атаки росіяни вдарили КАБом по Руській Лозовій.

«Пошкоджено приватне домоволодіння. За попередніми даними, є один постраждалий», – розповів Синєгубов.

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