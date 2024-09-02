Атака по Харкову: 5 постраждалих, вдарили по Київському району
У Харкові зафіксовано влучання по Київському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«На цю хвилину відомо про п’ятьох постраждалих. Медики надають усю необхідну допомогу. Є загоряння гаражів. Пошкоджений автомобіль», – розповів Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалі – це жінки, їхній стан середньої тяжкості.
Також під час останньої атаки росіяни вдарили КАБом по Руській Лозовій.
«Пошкоджено приватне домоволодіння. За попередніми даними, є один постраждалий», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака, киівський район, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 16:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зафіксовано влучання по Київському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".