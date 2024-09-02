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Вибухи чути у Харкові

Події 15:29   02.09.2024
Оксана Якушко
Вибухи чути у Харкові

Харків’яни знову чують вибухи, раніше попереджали про загрозу удару КАБами. 

“У Харкові було гучно. Будьте обережні!” – звернувся до городян мер Харкова Ігор Терехов.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 15:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни знову чують вибухи, раніше попереджали про загрозу удару КАБами. ".