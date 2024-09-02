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Взрывы слышны в Харькове

Происшествия 15:29   02.09.2024
Оксана Якушко
Взрывы слышны в Харькове

Харьковчане снова слышат взрывы, ранее предупреждали об угрозе удара КАБами. 

«В Харькове было шумно. Будьте осторожны!» — обратился к горожанам мэр Харькова Игорь Терехов.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 15:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане снова слышат взрывы, ранее предупреждали об угрозе удара КАБами. ".