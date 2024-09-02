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Атака на Харків: вже 7 постраждалих, Синєгубов розповів, куди вдарили КАБи

Події 16:42   02.09.2024
Оксана Якушко
Атака на Харків: вже 7 постраждалих, Синєгубов розповів, куди вдарили КАБи

КАБи поцілили по території вишу та гаражний кооператив, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вже відомо про сімох постраждалих. Жінка 60 років і чоловік 40 років – у тяжкому стані. Ще 5 жінок – у середньому стані”, – розповів Синєгубов.

«За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБи. Є пожежа. Без постраждалих. Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів», – повідомив Синєгубов.

Росіяни атакували КАБами Харків близько 15:30. Пізніше стало відомо, що попадання було по Київському району. Горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу – обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджено об’єкт спортивної інфраструктури, повідомив мер Ігор Терехов.

Читайте також: Атака на Харків: горять гаражі, вибиті шибки, пошкоджена теплотраса – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 16:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КАБи поцілили по території вишу та гаражний кооператив, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".