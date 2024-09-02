Атака на Харків: вже 7 постраждалих, Синєгубов розповів, куди вдарили КАБи
КАБи поцілили по території вишу та гаражний кооператив, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Вже відомо про сімох постраждалих. Жінка 60 років і чоловік 40 років – у тяжкому стані. Ще 5 жінок – у середньому стані”, – розповів Синєгубов.
«За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБи. Є пожежа. Без постраждалих. Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів», – повідомив Синєгубов.
Росіяни атакували КАБами Харків близько 15:30. Пізніше стало відомо, що попадання було по Київському району. Горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу – обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджено об’єкт спортивної інфраструктури, повідомив мер Ігор Терехов.
Читайте також: Атака на Харків: горять гаражі, вибиті шибки, пошкоджена теплотраса – Терехов
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вуз, гаражный кооператив, КАБ, Олег Синегубов, поранені, пострадалі, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 16:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КАБи поцілили по території вишу та гаражний кооператив, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".