Атака на Харків: вже 7 постраждалих, Синєгубов розповів, куди вдарили КАБи

КАБи поцілили по території вишу та гаражний кооператив, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вже відомо про сімох постраждалих. Жінка 60 років і чоловік 40 років – у тяжкому стані. Ще 5 жінок – у середньому стані”, – розповів Синєгубов.

«За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБи. Є пожежа. Без постраждалих. Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів», – повідомив Синєгубов.

Росіяни атакували КАБами Харків близько 15:30. Пізніше стало відомо, що попадання було по Київському району. Горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу – обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджено об’єкт спортивної інфраструктури, повідомив мер Ігор Терехов.